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Зваблива Леся Нікітюк завела мережу розкішною фігурою у купальнику
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Українська шоувумен Леся Нікітюк відправилася погрітися у спекотний Таїланд. Красуня не упустила нагоди влаштувати похизуватися ідеальною фігурою у відвертому купальнику.
Так, свіжу серію гарячих фото Леся Нікітюк опублікувала на своїй сторінці Instagram. Для фотосету зірка телеекранів приміряла оригінальний синій купальник зі сміливим вирізом на грудях.
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Леді Ле додала сексуальності своїми позами. Вона знається на тому, як підкреслити усі принади свого тіла. Телеведуча впевнено демонструвала на камеру свою розкішну фігуру – тонку талію, стрункі ніжки та спокусливі форми.
"Фотошпалери, на які ви заслужили", – підписала пікантні знімки Нікітюк.
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