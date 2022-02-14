Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення

Зваблива Леся Нікітюк завела мережу розкішною фігурою у купальнику

  • 120
Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська шоувумен Леся Нікітюк відправилася погрітися у спекотний Таїланд. Красуня не упустила нагоди влаштувати похизуватися ідеальною фігурою у відвертому купальнику.

Так, свіжу серію гарячих фото Леся Нікітюк опублікувала на своїй сторінці Instagram. Для фотосету зірка телеекранів приміряла оригінальний синій купальник зі сміливим вирізом на грудях.

І ще: Дівчина тижня: спокуслива зірка Instagram Ірен Чжао, яка заробляє мільйони на своїх фото

Леді Ле додала сексуальності своїми позами. Вона знається на тому, як підкреслити усі принади свого тіла. Телеведуча впевнено демонструвала на камеру свою розкішну фігуру – тонку талію, стрункі ніжки та спокусливі форми.

"Фотошпалери, на які ви заслужили", – підписала пікантні знімки Нікітюк.

Зваблива Леся Нікітюк завела мережу розкішною фігурою у купальнику - фото 496635

Зваблива Леся Нікітюк завела мережу розкішною фігурою у купальнику - фото 496636

Зваблива Леся Нікітюк завела мережу розкішною фігурою у купальнику - фото 496637

Зваблива Леся Нікітюк завела мережу розкішною фігурою у купальнику - фото 496638

Зваблива Леся Нікітюк завела мережу розкішною фігурою у купальнику - фото 496639

Читайте також: Пишнотіла модель стала секс-символом, після того, як відмовилася від фотошопу

пропозиції партнерів
Новини