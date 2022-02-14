Зваблива Леся Нікітюк завела мережу розкішною фігурою у купальнику

Українська шоувумен Леся Нікітюк відправилася погрітися у спекотний Таїланд. Красуня не упустила нагоди влаштувати похизуватися ідеальною фігурою у відвертому купальнику.

Так, свіжу серію гарячих фото Леся Нікітюк опублікувала на своїй сторінці Instagram. Для фотосету зірка телеекранів приміряла оригінальний синій купальник зі сміливим вирізом на грудях.

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Леді Ле додала сексуальності своїми позами. Вона знається на тому, як підкреслити усі принади свого тіла. Телеведуча впевнено демонструвала на камеру свою розкішну фігуру – тонку талію, стрункі ніжки та спокусливі форми.

"Фотошпалери, на які ви заслужили", – підписала пікантні знімки Нікітюк.

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