MARUV стане мамою: артистка розсекретила свою вагітність у промовистих фото

Українська співачка MARUV приголомшила мережу радісною новиною. Артистка оголосила про свою вагітність, яку тривалий час приховувала.

Про те, що Анна Корсун незабаром стане мамою, вона розповіла на своїй сторінці в Instagram у свій 31-й день народження (15 лютого). Крім цього, MARUV опублікувала промовисті фото з животиком.

І ще: Як українські зіркові пари святкують День Валентина: добірка ніжних фото

Та-дам! У мене сьогодні днюха, і я готова поділитися з вами неймовірною новиною! Ми з Олександром Корсуном в очікуванні малюка – вважаю це найдивовижнішим подарунком, – написала артистка.

На знімках артистка позувала у чорному латексному обтягуючому платті, яке підкреслювало її живіт, та високих чобітках. Свій образ любителька БДСМ-стилістики доповнила масивним нашийником-намистом.

Батьком дитини є її чоловік та PR-менеджер Олександр Корсун. Майбутні батьки не розсекретили стать малюка і те, на якому місяці вагітності зірка. Однак, судячи з розмірів живота, MARUV стане мамою уже зовсім скоро.

Читайте також: 24 роки потому: у День Валентина Вікторія та Девід Бекхеми показали рідкісні архівні фото