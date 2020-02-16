Австралійці зробили дім для мандрівників із контейнерів: ефектні фото

Подружня пара з Австралії вирішила дати друге життя старим вантажним контейнерам, і тепер має розкішний будинок на побережжі, куди запрошує туристів. Зацініть!

Роджер та Вів'єн Латам побачили у чагарниках забуті і заржавілі вантажні контейнери та зуміли перетворити їх у красиве помешкання. За 6 місяців пара звела двоповерховий котедж у містечку Ракула на півночі Австралії (за 72 км від міста Дарвіна).

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У помешканні є все для комфортного життя: спальня, кухня, вітальня, ванна, а також зона для барбекю. І це вже не кажучи про розкішний панорамний вид. Орендувати на добу котедж можна від 150 до 200 доларів на airbnb, і це місце доволі популярне серед мандрівників.

Джерело фото: airbnb

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