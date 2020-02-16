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Австралійці зробили дім для мандрівників із контейнерів: ефектні фото

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Дім з контейнерів в Австралії - фото 1
Дім з контейнерів в Австралії / airbnb

Подружня пара з Австралії вирішила дати друге життя старим вантажним контейнерам, і тепер має розкішний будинок на побережжі, куди запрошує туристів. Зацініть!

Роджер та Вів'єн Латам побачили у чагарниках забуті і заржавілі вантажні контейнери та зуміли перетворити їх у красиве помешкання. За 6 місяців пара звела двоповерховий котедж у містечку Ракула на півночі Австралії (за 72 км від міста Дарвіна).

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У помешканні є все для комфортного життя: спальня, кухня, вітальня, ванна, а також зона для барбекю. І це вже не кажучи про розкішний панорамний вид. Орендувати на добу котедж можна від 150 до 200 доларів на airbnb, і це місце доволі популярне серед мандрівників.

Австралійці зробили дім для мандрівників із контейнерів: ефектні фото - фото 386306

Австралійці зробили дім для мандрівників із контейнерів: ефектні фото - фото 386307

Австралійці зробили дім для мандрівників із контейнерів: ефектні фото - фото 386308

Австралійці зробили дім для мандрівників із контейнерів: ефектні фото - фото 386309

Австралійці зробили дім для мандрівників із контейнерів: ефектні фото - фото 386310

Австралійці зробили дім для мандрівників із контейнерів: ефектні фото - фото 386311

Австралійці зробили дім для мандрівників із контейнерів: ефектні фото - фото 386312

Австралійці зробили дім для мандрівників із контейнерів: ефектні фото - фото 386313

Австралійці зробили дім для мандрівників із контейнерів: ефектні фото - фото 386314

Австралійці зробили дім для мандрівників із контейнерів: ефектні фото - фото 386315

Австралійці зробили дім для мандрівників із контейнерів: ефектні фото - фото 386316

Джерело фото: airbnb

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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