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У мережі розповіли, як безкоштовно отримати місце в бізнес-класі літака

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У мережі розповіли, як безкоштовно отримати місце в бізнес-класі літака - фото 1

Менеджер з розвитку онлайн-сервісу для пошуку авіаквитків Skyscanner Лінн Унік розповів, як безкоштовно отримати місце в бізнес-класі літака. Фахівець розкрив прості способи, як зробити переліт комфортнішим.

За словами Лінна Уніка, найбільше шансів отримати місце в бізнес-класі у дні канікул банківських працівників та інших бізнес -мандрівників. Адже у цей період більшість місць в першому класі будуть вільні, і їх можуть запропонувати туристам з економа.

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Ще одним способом отримати місце в класі підвищеного комфорту є програма лояльності. Так, якщо пасажир завжди вибирає одну і ту ж авіакомпанію і приєднався до програми лояльності, то він буде першим отримувати знижки та підвищення класу.

Також Унік порадив туристам заздалегідь приїжджати в аеропорт: "Якщо ви приїдете на рейс одним з перших, то будете першим, хто дізнається, чи є вільні місця в бізнес-класі".

У мережі розповіли, як безкоштовно отримати місце в бізнес-класі літака - фото 404169

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Джерело: express
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