Коли відновиться світовий авіатрафік: прогнози експертів

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) прогнозує, що збитки, завдані авіакомпаніям через пандемію COVID-19, не буде поновлено аж до 2023 року. А світовий попит на авіаперевезення у 2021 році буде на 24% нижчим, ніж у 2019 році.

Нормалізація почнеться з внутрішніх авіарейсів. А ось міжнародний пасажиропотік у найближчі два роки не відновиться до докризового рівня.

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Очікується, що світовий попит на авіаперевезення у 2021 році буде на 24% нижчий у порівнянні з 2019 роком.

Представники IATA вважають, що карантинні заходи, введені в багатьох країнах для туристів, що прибувають, дуже зашкодять авіаперевезенням. 69% опитаних мандрівників заявили, що не будуть подорожувати в іншу країну, якщо від них вимагатимуть пройти 14-денний карантин після прибуття.

Авіаперевезення відновлюватимуться кілька років

IATA закликала уряди знайти альтернативу карантинним заходам.

Для запобігання поширенню коронавірусу багато аеропортів вже ввели нові санітарні та медичні вимоги. Наприклад, авіакомпанія Etihad встановила в аеропорту Абу-Дабі спеціальні кіоски для вимірювання температури. У Дубаї перед вильотом пасажирам проводять експрес-тести, у Гонконзі тестують різні дезінфікуючі методи, а носіння масок у літаках, ймовірно, стане обов'язковим правилом.

Свій метод обмеження поширення коронавірусу починає тестувати на практиці і аеропорт Відня. Якщо у мандрівників, які прибувають до столиці Австрії (зараз межа відкрита тільки для громадян Шенгенської зони) немає діючої медичної довідки, що підтверджує негативний результат на СOVID-19, то їм на вибір пропонується два варіанти: відправитися на 2-тижневий карантин або зробити тест на коронавірус прямо в аеропорту.

На європейському рівні також обговорюється введення спеціальних паспортів здоров'я. Однак проблема полягає в тому, що наявні наразі тести ще недостатньо надійні, і люди, що пройшли перевірку на коронавірус, можуть все одно бути заразними.

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