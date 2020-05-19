Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Коли відновиться світовий авіатрафік: прогнози експертів

  • 22
Коронавірус негативно вплинув на індустрію авіаперевезень - фото 1
Коронавірус негативно вплинув на індустрію авіаперевезень

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) прогнозує, що збитки, завдані авіакомпаніям через пандемію COVID-19, не буде поновлено аж до 2023 року. А світовий попит на авіаперевезення у 2021 році буде на 24% нижчим, ніж у 2019 році.

Нормалізація почнеться з внутрішніх авіарейсів. А ось міжнародний пасажиропотік у найближчі два роки не відновиться до докризового рівня.

Це цікаво: Тепер туристів у Венеції кататимуть на гондолах за новими правилами

Очікується, що світовий попит на авіаперевезення у 2021 році буде на 24% нижчий у порівнянні з 2019 роком.

Представники IATA вважають, що карантинні заходи, введені в багатьох країнах для туристів, що прибувають, дуже зашкодять авіаперевезенням. 69% опитаних мандрівників заявили, що не будуть подорожувати в іншу країну, якщо від них вимагатимуть пройти 14-денний карантин після прибуття.

Авіаперевезення відновлюватимуться кілька років - фото 404922
Авіаперевезення відновлюватимуться кілька років

IATA закликала уряди знайти альтернативу карантинним заходам.

Для запобігання поширенню коронавірусу багато аеропортів вже ввели нові санітарні та медичні вимоги. Наприклад, авіакомпанія Etihad встановила в аеропорту Абу-Дабі спеціальні кіоски для вимірювання температури. У Дубаї перед вильотом пасажирам проводять експрес-тести, у Гонконзі тестують різні дезінфікуючі методи, а носіння масок у літаках, ймовірно, стане обов'язковим правилом.

Свій метод обмеження поширення коронавірусу починає тестувати на практиці і аеропорт Відня. Якщо у мандрівників, які прибувають до столиці Австрії (зараз межа відкрита тільки для громадян Шенгенської зони) немає діючої медичної довідки, що підтверджує негативний результат на СOVID-19, то їм на вибір пропонується два варіанти: відправитися на 2-тижневий карантин або зробити тест на коронавірус прямо в аеропорту.

На європейському рівні також обговорюється введення спеціальних паспортів здоров'я. Однак проблема полягає в тому, що наявні наразі тести ще недостатньо надійні, і люди, що пройшли перевірку на коронавірус, можуть все одно бути заразними.

Читайте також: Пляжний сезон в Україні відкриють: у МОЗ розповіли, коли й за яких умов

Джерело: Lonely Planet
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 4814
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 246
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2307284
Загрузка...
Новини