Люксембург став першою країною з безкоштовним громадським транспортом

У Люксембурзі вирішили зробити весь громадський транспорт безкоштовним. Так, з суботи, 29 лютого, залізниці (за винятком проїзду в першому класі), автобуси (крім низки нічних рейсів) і трамваї – стали безкоштовними.

За задумом влади, цей крок покликаний розвантажити дороги від автомобілів. Щодня близько 200 тисяч осіб з Німеччини, Франції та Бельгії їздять на роботу в Люксембург. Зміни, які влада назвала "важливою соціальною мірою", торкнуться майже 40% домогосподарств.

І ще: Названо найбезпечніші країни для туристів у 2020 році

Забезпечення повністю безкоштовного проїзду потребує додаткових витрат у розмірі 41 мільйона євро в рік, які будуть отримані за рахунок податкових зборів.

Площа Великого Герцогства Люксембург становить 2 590 квадратних кілометрів, а населення країни становить 607 тисяч осіб.

Читайте також: TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року