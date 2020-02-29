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Люксембург став першою країною з безкоштовним громадським транспортом

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Люксембург став першою країною з безкоштовним громадським транспортом - фото 1

У Люксембурзі вирішили зробити весь громадський транспорт безкоштовним. Так, з суботи, 29 лютого, залізниці (за винятком проїзду в першому класі), автобуси (крім низки нічних рейсів) і трамваї – стали безкоштовними.

За задумом влади, цей крок покликаний розвантажити дороги від автомобілів. Щодня близько 200 тисяч осіб з Німеччини, Франції та Бельгії їздять на роботу в Люксембург. Зміни, які влада назвала "важливою соціальною мірою", торкнуться майже 40% домогосподарств.

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Люксембург став першою країною з безкоштовним громадським транспортом - фото 389241

Забезпечення повністю безкоштовного проїзду потребує додаткових витрат у розмірі 41 мільйона євро в рік, які будуть отримані за рахунок податкових зборів.

Площа Великого Герцогства Люксембург становить 2 590 квадратних кілометрів, а населення країни становить 607 тисяч осіб.

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Джерело: dw
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