Українці стали частіше купувати електрокари: нові дані

В Україні за минулий місяць поставлено на облік 623 легкових електромобілі, що на 67% більше, ніж в лютому минулого року.

Станом на сьогодні з урахуванням комерційних всього зареєстровано 663 електромобілі, однак тільки 29 з них були новими. У січні 2020 року первинні реєстрації електромобілів виросли на третину, до 587 одиниць, а частка нових машин склала 6%.

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Найбільше українців цікавить Nissan Leaf, в лютому прописку отримали 252 авто цієї моделі. З великим відривом від лідера на другому місці TESLA Model S (57), а третя позиція у TESLA Model 3 (56 реєстрацій).

З 40 комерційних електромобілів, які отримали в минулому місяці українські номери, 38 були RENAULT Kangoo Z.E. Нагадаємо, імпорт в Україну електромобілів до 31 грудня 2022 року звільнений від сплати ПДВ і акцизного збору.

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