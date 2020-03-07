Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Українці стали частіше купувати електрокари: нові дані

  • 7
Електрокар - фото 1
Електрокар / stroom

В Україні за минулий місяць поставлено на облік 623 легкових електромобілі, що на 67% більше, ніж в лютому минулого року.

Станом на сьогодні з урахуванням комерційних всього зареєстровано 663 електромобілі, однак тільки 29 з них були новими. У січні 2020 року первинні реєстрації електромобілів виросли на третину, до 587 одиниць, а частка нових машин склала 6%.

І ще: У гаражі серед сміття знайшли покинуте авто за 100 тисяч доларів

Найбільше українців цікавить Nissan Leaf, в лютому прописку отримали 252 авто цієї моделі. З великим відривом від лідера на другому місці TESLA Model S (57), а третя позиція у TESLA Model 3 (56 реєстрацій).

З 40 комерційних електромобілів, які отримали в минулому місяці українські номери, 38 були RENAULT Kangoo Z.E. Нагадаємо, імпорт в Україну електромобілів до 31 грудня 2022 року звільнений від сплати ПДВ і акцизного збору.

Українці стали частіше купувати електрокари: нові дані - фото 390470

Читайте також: Названий найкращий автомобіль 2020 року

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Подорож на 8 березня: маршрут, який вразить вашу кохану жінку
  • 02 березня, 16:14
  • 3161
ASUS ROG Phone II та Black Shark 2 Pro: огляд найкращих ігрових смартфонів на ринку
  • 02 березня, 12:14
  • 223
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2147484
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна