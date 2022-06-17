Євробачення 2023 проведуть НЕ в Україні: відповідь міністра культури

ЄМС оприлюднило свою позицію, що проведення Євробачення 2023 в Україні неможливе. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко відповів на таке рішення.

Пісенний конкурс Євробачення у 2023 році мав відбутися в Україні, проте організатори вирішили, що це занадто небезпечно й розглядають варіант, що проведе цю подію Велика Британія, чий представник посів друге місце.

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"Проведення Євробачення 2023 в Україні – це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз. Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов'язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці. Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення Євробачення 2023 в Україні", – прокоментував міністр на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.

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