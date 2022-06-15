Українець, який створив проєкт Brave Ukraine, потрапив у 100 найкращих креативників світу

Павло Вржещ, співзасновник та креативний директор Banda Agency, потрапив у ТОП 100 найкращих креативників світу за версією Adweek. Видання відзначило роботу агенції під час війни та їхній проєкт, спрямований показати хоробрість українців.

За версією Adweek українець Павло Вржещ увійшов у рейтинг зі 100 найкреативніших з усього світу.

І ще: Український гурт Dakh Daughters зібрав круглу суму для України на концерті Шона Пенна

Відомо, що Banda у 2020 році отримала відзнаку Effie Awards і стала найефективнішою незалежною агенцією у світі. Зараз же Adweek відзначили швидку мобілізація творчості у воєнний час й створення кампанії, яка спрямована на боротьбу з російською пропагандою – "Brave Ukraine".

"Для нас було важливо зосередитися на повідомленні, яке буде максимально ефективним зараз і в майбутньому. Що краще відгукнеться, що додасть сил і підніме моральний дух? Без сумніву, це українська хоробрість. Без цього не буде свободи, не було б і України. А українська хоробрість сьогодні безпрецедентна: хоробрість військових, хоробрість простих людей, наших міст. Немає країн, які готові воювати проти росії, але Україна воює, і ми це робимо успішно. Це наша ДНК, наш національний ресурс. Тепер усі знають, що хоробрість – це бути українцем", – прокоментував Павло Вржещ.

До теми: Спробуйте кохатися українською: Клопотенко звернувся до російськомовних українців