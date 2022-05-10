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ЄВРОБАЧЕННЯ 2022 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал, у якому виступає Україна

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Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення 2022 - фото 1
Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення 2022

Перший півфінал Євробачення у Турині 2022 стартує сьогодні, 10 травня. У ньому виступлять і представники України – гурт Kalush Orchestra із піснею "Стефанія". Дивіться онлайн-трансляцію першого півфіналу на Радіо MAXIMUM та вболівайте за наших!

Щорічний пісенний конкурс Євробачення 2022 відбудеться у Турині (Італія) на арені Пала Альпітур, передає Радіо MAXUMIM. У 2022 році за перемогу у конкурсі змагатимуться представники 40 країн. Відзначимо, що Росію та Білорусь не допустили через війну в Україні.

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Відтак, у першому півфіналі виступлять представники 17 країн: Албанія, Латвія, Литва, Швейцарія, Словенія, Україна, Болгарія, Нідерланди, Молдова, Португалія, Хорватія, Данія, Австрія, Ісландія, Греція, Норвегія та Вірменія.

ЄВРОБАЧЕННЯ 2022 – дивитися онлайн півфінал 10-05-2022:

Порядок виступів учасників першого півфіналу Євробачення 2022:

  1. Албанія: Ronela Hajati – Sekret
  2. Латвія: Citi Zēni – Eat Your Salad
  3. Литва: Monika Liu – Sentimentai
  4. Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
  5. Словенія: LPS – Disko
  6. Україна: Kalush Orchestra – Stefania
  7. Болгарія: Intelligent Music Project – Intention
  8. Нідерланди: S10 – De Diepte
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
  10. Португалія: MARO – Saudade Saudade
  11. Хорватія: Mia Dimšić – Guilty Pleasure
  12. Данія: REDDI – The Show
  13. Австрія: LUM! X feat. Pia Maria – Halo
  14. Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
  15. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
  16. Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
  17. Вірменія: Rosa Linn – Snap

Нагадаємо, що другий півфінал пройде вже 12 травня, а фінал – 14 травня.

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