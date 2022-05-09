Євробачення 2022: прогнози букмекерів змінились за день до конкурсу

Євробачення 2022 стартує вже 10 травня, а букмекери вкотре оновили прогнози прямо за день до проведення конкурсу. Хто ж тепер входить до першої трійки – читайте далі.

У Турині вже відбулось відкриття міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022, півфінали якого заплановані на 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Учасники вже прогулялись бірюзовою доріжкою, а букмекери вирішили змінити свої прогнози на переможця.

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Ще наприкінці квітня перше місце та перемога має всі шанси дістатись саме Kalush Orchestra з найвищим коефіцієнтом у 42%. Другу позицію займали італійці Mahmood & Blanco (15%), а замикала трійку Корнелія Джейкобс зі Швеції (10%). Четверту сходинку посідав британець Сем Райдер (6%), а п'яту – іспанка Шанель (4%).

Однак станом на 9 травня, за день до проведення першого півфіналу, таблиця з прогнозами має такий вигляд: Kalush Orchestra лідирує вже з 48%, а італійці Mahmood & Blanco на другому місці з 11%. Доволі значний розрив продовжує збільшуватись. Тепер до трійки потрапив представник Британії Сем Рейдер (10%), Швеція та Корнелія Джейкобс зійшли на четверту позицію (9%), а Іспанія з Шанель закріпилась на п'ятій (4%).

Відзначимо, що гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania виступить під номером 6 у першому півфіналі 10 травня.

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