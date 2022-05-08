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The Rasmus переспівали трек Stefania гурту Kalush Orchestra

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The Rasmus - фото 1
The Rasmus / instagram

Фінський рок-гурт The Rasmus, який на цьогорічному Євробаченні представлятиме свою країну, заспівав конкурсну пісню учасників від України. Слухайте приспів уже вірусного треку "Stefania" у виконання відомих рок-музикантів.

Так, у своєму Instagram The Rasmus опублікували невимушене коротке відео з автомобіля, на якому артисти переспівали хіт "Stefania". З цим треком гурт Kalush Orchestra виступатиме на Євробаченні 2022 від України.

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Музиканти з Kalush Orchestra уже встигли відреагували на такий перформанс від своїх конкурентів. "Расмус співає наш трек у тачці. Норм", — йдеться у короткому коментарі.

Цьогорічне Євробачення пройде в італійському місті Турині на арені Pala Olimpico. Півфінали заплановані на 10 та 12 травня, а гранд-фінал — 14 травня. Згідно із жеребкуванням, Kalush Orchestra виступить у першій половині першого півфіналу (10 травня).

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