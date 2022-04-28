Хто виграє Євробачення 2022: прогноз і ставки букмекерів змінились

Євробачення 2022 вже незабаром пройде в італійському місті Турин, а букмекери вже оновили свої ставки ще до перших репетицій. Яке місце прогнозують українцям Kalush Orchestra – читайте далі.

У Турині вже активно триває підготовка до міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022, півфінали якого заплановані на 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Учасники вже підготували номери та зовсім скоро почнуть проводити репетиції на сценах, а букмекери вирішили змінити свої прогнози на переможця.

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Станом на 28 квітня перше місце та перемога має всі шанси дістатись саме Kalush Orchestra з найвищим коефіцієнтом. Друга позиція залишається для італійців Mahmood & Blanco, а замикає трійку Корнелія Джейкобс зі Швеції. Четверту сходинку посідає британець Сем Райдер, а п'яту – іспанка Шанель.

eurovisionworld.com/odds/eurovision

Відзначимо, що гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania виступить під номером 6 у першому півфіналі 10 травня.

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