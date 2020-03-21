Євробачення 2021 вимагає від учасників писати нові пісні

На пісенний конкурс Євробачення 2021 артисти, які через спалах нового коронавірусу COVID-19 не змогли виступити цьогоріч, мають написати нову пісню.

Про це йдеться в офіційній заяві конкурсу. Пісні, з якими учасники національних відборів перемагали цьогоріч, не будуть допущені до конкурсу.

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Більш того, країни-учасниці можуть змінити учасника і відправити наступного року на конкурс не переможця нацвідбору 2020.

Що ж до цьогорічних переможців, організатори кажуть, що не можуть так надовго залишити фанів євроконкурсу без цього свята, тож винайдуть, як донести творчість цьогорічних конкурсантів Євробачення 2020 до глядачів в якихось нових формах уже незабаром.

Нагадаємо, міжнародний музичний конкурс Євробачення 2020 мав відбутися у нідерландському місті Роттердам. Але його скасували через стрімке поширення коронавірусу в світі.

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