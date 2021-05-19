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Євробачення 2021: оголошені результати голосування в першому півфіналі
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Перший півфінал Євробачення 2021, у якому за перемогу змагалися 16 потужних виконавців та гуртів, завершився. Глядачі та національне журі країн-учасниць шоу визначило 10 учасників, які вибороли участь у фіналі конкурсу. Дізнайтеся результати голосування!
Євробачення 2021 проходить в Нідерландах завдяки перемозі Дункана Лоуренса у 2019. Цьогоріч за перемогу в конкурсі змагається 39 учасників. При цьому 16 артистів уже виступили на сцені у Роттердамі в першому півфіналі 18 травня, і лише 10 з них отримали можливість пройти у фінал. Також до фіналу автоматично потрапили учасники з Німеччини, Італії та Нідерландів. Читайте, хто ж пройшов далі!
І ще: ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал 18 травня
Учасники Євробачення боролись за найбільшу кількість балів від глядачів та від членів національного журі. Право голосувати мала кожна з країн-учасниць конкурсу. Відзначимо, що у першому півфіналі виступали і представники України гурт GO_A, тому українці не могли голосувати за них.
Результати голосування: 1 півфінал 18 травня
- Норвегія
- Ізраїль
- Росія
- Азербайджан
- Мальта
- Литва
- Кіпр
- Швеція
- Бельгія
- Україна
- Німеччина
- Італія
- Нідерланди
Хто пройшов у фінал Євробачення 2021
Дивіться виступ Норвегії:
Дивіться виступ Ізраїлю:
Дивіться виступ Росії:
Дивіться виступ Азербайджану:
Дивіться виступ Мальти:
Дивіться виступ Литви:
Дивіться виступ Кіпру:
Дивіться виступ Швеції:
Дивіться виступ Бельгії:
Дивіться виступ України:
Дивіться виступ Німеччини:
Дивіться виступ Італії:
Дивіться виступ Нідерландів:
Нагадаємо, що другий півфінал пройде вже 20 травня, а фінал – 22 травня.
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