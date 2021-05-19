Євробачення 2021: оголошені результати голосування в першому півфіналі

Перший півфінал Євробачення 2021, у якому за перемогу змагалися 16 потужних виконавців та гуртів, завершився. Глядачі та національне журі країн-учасниць шоу визначило 10 учасників, які вибороли участь у фіналі конкурсу. Дізнайтеся результати голосування!

Євробачення 2021 проходить в Нідерландах завдяки перемозі Дункана Лоуренса у 2019. Цьогоріч за перемогу в конкурсі змагається 39 учасників. При цьому 16 артистів уже виступили на сцені у Роттердамі в першому півфіналі 18 травня, і лише 10 з них отримали можливість пройти у фінал. Також до фіналу автоматично потрапили учасники з Німеччини, Італії та Нідерландів. Читайте, хто ж пройшов далі!

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Учасники Євробачення боролись за найбільшу кількість балів від глядачів та від членів національного журі. Право голосувати мала кожна з країн-учасниць конкурсу. Відзначимо, що у першому півфіналі виступали і представники України гурт GO_A, тому українці не могли голосувати за них.

Результати голосування: 1 півфінал 18 травня

Норвегія

Ізраїль

Росія

Азербайджан

Мальта

Литва

Кіпр

Швеція

Бельгія

Україна

Німеччина

Італія

Нідерланди

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021

Дивіться виступ Норвегії:

Дивіться виступ Ізраїлю:

Дивіться виступ Росії:

Дивіться виступ Азербайджану:

Дивіться виступ Мальти:

Дивіться виступ Литви:

Дивіться виступ Кіпру:

Дивіться виступ Швеції:

Дивіться виступ Бельгії:

Дивіться виступ України:

Дивіться виступ Німеччини:

Дивіться виступ Італії:

Дивіться виступ Нідерландів:

Нагадаємо, що другий півфінал пройде вже 20 травня, а фінал – 22 травня.

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