ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал, у якому виступає Україна

Перший півфінал Євробачення у Роттердамі 2021 стартує сьогодні, 18 травня. У ньому виступить і представник України – гурт GO_A із піснею "Шум". Дивіться онлайн-трансляцію першого півфіналу на Радіо Maximum та вболівайте за наших!

Щорічний пісенний конкурс Євробачення 2021 пройде в Роттердамі (Нідерланди) у залі Rotterdam Ahoy, передає Радіо Maximum. У 2021 році за перемогу у конкурсі змагатимуться представники 39 країн. Відзначимо, що Білорусь покинула список учасників через скандальний текст пісні "Я научу тебя" гурту Галасы ЗМеста.

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Відтак, у першому півфіналі виступлять представники 16 країн: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна та Мальта.

ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 – дивитися онлайн півфінал 18-05-2021:

Півфінал Євробачення 2021 можна дивитися ще за цим посиланням на офіційній фесбук-сторінці.

Порядок виступів учасників першого півфіналу Євробачення 2021:

Литва (The Roop – Discoteque) Словенія (Ana Soklič – Amen) Росія (Manizha – Russian Woman) Швеція (Tusse – Voices) Австралія (Montaigne – Technicolour) Північна Македонія (Vasil – Here I Stand) Ірландія (Lesley Roy – Maps) Кіпр (Elena Tsagrinou – El Diablo) Норвегія (TIX – Fallen Angel) Хорватія (Albina – Tick-Tock) Бельгія (Hooverphonic – The Wrong Place) Ізраїль (Eden Alene – Set Me Free) Румунія (ROXEN – Amnesia) Азерйбайджан (Efendi – Mata Hari) Україна (Go_A – Shum) Мальта (Destiny – Je Me Casse)

Нагадаємо, що другий півфінал пройде вже 20 травня, а фінал – 22 травня.

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