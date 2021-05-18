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ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал, у якому виступає Україна

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Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення 2021 - фото 1
Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення 2021

Перший півфінал Євробачення у Роттердамі 2021 стартує сьогодні, 18 травня. У ньому виступить і представник України – гурт GO_A із піснею "Шум". Дивіться онлайн-трансляцію першого півфіналу на Радіо Maximum та вболівайте за наших!

Щорічний пісенний конкурс Євробачення 2021 пройде в Роттердамі (Нідерланди) у залі Rotterdam Ahoy, передає Радіо Maximum. У 2021 році за перемогу у конкурсі змагатимуться представники 39 країн. Відзначимо, що Білорусь покинула список учасників через скандальний текст пісні "Я научу тебя" гурту Галасы ЗМеста.

І ще: Євробачення 2021: де дивитись перший півфінал, у якому виступлять GO_A

Відтак, у першому півфіналі виступлять представники 16 країн: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна та Мальта.

ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 – дивитися онлайн півфінал 18-05-2021:

  • Півфінал Євробачення 2021 можна дивитися ще за цим посиланням на офіційній фесбук-сторінці.

Порядок виступів учасників першого півфіналу Євробачення 2021:

  1. Литва (The Roop – Discoteque)
  2. Словенія (Ana Soklič – Amen)
  3. Росія (Manizha – Russian Woman)
  4. Швеція (Tusse – Voices)
  5. Австралія (Montaigne – Technicolour)
  6. Північна Македонія (Vasil – Here I Stand)
  7. Ірландія (Lesley Roy – Maps)
  8. Кіпр (Elena Tsagrinou – El Diablo)
  9. Норвегія (TIX – Fallen Angel)
  10. Хорватія (Albina – Tick-Tock)
  11. Бельгія (Hooverphonic – The Wrong Place)
  12. Ізраїль (Eden Alene – Set Me Free)
  13. Румунія (ROXEN – Amnesia)
  14. Азерйбайджан (Efendi – Mata Hari)
  15. Україна (Go_A – Shum)
  16. Мальта (Destiny – Je Me Casse)

Нагадаємо, що другий півфінал пройде вже 20 травня, а фінал – 22 травня.

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