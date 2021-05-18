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ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал, у якому виступає Україна
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Перший півфінал Євробачення у Роттердамі 2021 стартує сьогодні, 18 травня. У ньому виступить і представник України – гурт GO_A із піснею "Шум". Дивіться онлайн-трансляцію першого півфіналу на Радіо Maximum та вболівайте за наших!
Щорічний пісенний конкурс Євробачення 2021 пройде в Роттердамі (Нідерланди) у залі Rotterdam Ahoy, передає Радіо Maximum. У 2021 році за перемогу у конкурсі змагатимуться представники 39 країн. Відзначимо, що Білорусь покинула список учасників через скандальний текст пісні "Я научу тебя" гурту Галасы ЗМеста.
І ще: Євробачення 2021: де дивитись перший півфінал, у якому виступлять GO_A
Відтак, у першому півфіналі виступлять представники 16 країн: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна та Мальта.
ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 – дивитися онлайн півфінал 18-05-2021:
- Півфінал Євробачення 2021 можна дивитися ще за цим посиланням на офіційній фесбук-сторінці.
Порядок виступів учасників першого півфіналу Євробачення 2021:
- Литва (The Roop – Discoteque)
- Словенія (Ana Soklič – Amen)
- Росія (Manizha – Russian Woman)
- Швеція (Tusse – Voices)
- Австралія (Montaigne – Technicolour)
- Північна Македонія (Vasil – Here I Stand)
- Ірландія (Lesley Roy – Maps)
- Кіпр (Elena Tsagrinou – El Diablo)
- Норвегія (TIX – Fallen Angel)
- Хорватія (Albina – Tick-Tock)
- Бельгія (Hooverphonic – The Wrong Place)
- Ізраїль (Eden Alene – Set Me Free)
- Румунія (ROXEN – Amnesia)
- Азерйбайджан (Efendi – Mata Hari)
- Україна (Go_A – Shum)
- Мальта (Destiny – Je Me Casse)
Нагадаємо, що другий півфінал пройде вже 20 травня, а фінал – 22 травня.
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