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Євробачення 2020 таки проведуть, але в новому форматі: як пройде шоу

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Представляти Україну на Євробачення мав гурт Go_A - фото 1
Представляти Україну на Євробачення мав гурт Go_A / gettyimages

Міжнародний музичний конкурс Євробачення 2020 скасували через пандемію коронавірусу, але натомість у травні проведуть онлайн-концерт у спеціальному форматі без глядачів. Розповідаємо, як це відбуватиметься.

Євробачення 2020 мало пройти в Роттердамі, проте через коронавірус конкурс перенесли на 2021-й. При цьому країнам-учасницям поставили умову: наступного року їм потрібно представити нові пісні.

До теми: Go_A поїдуть на Євробачення 2021 з новою піснею

Щоб Європа таки почула цьогорічні треки, організатори Євробачення вирішили влаштувати онлайн-концерт. Очікується, що всі музиканти, які планували приїхати до Роттердама, візьмуть участь у цьому шоу. Поїхати на конкурс мав 41 учасник, тож організатори хочуть, щоб 41 пісня прозвучала онлайн.

Трансляцію "Євробачення: Європа сяє світлом" (Eurovision: Europe Shine A Light) можна буде подивитися 16 травня 2020.

Ведучими шоу стануть Шанталь Янзен, Едсілія Ромблі і Ян Сміт. На концерті також виступатимуть переможці та учасники Євробачення минулих років.

За планом, онлайн-концерт триватиме близько 2 годин. Детальніша інформація про склад учасників буде опублікована найближчими тижнями. Шоу транслюватиметься на офіційному YouTube-каналі Євробачення. Крім цього, організатори закликали національних мовників, членів Європейської спілки мовників (EBU) також транслювати шоу.

Євробачення 2020 таки проведуть, але в новому форматі: як пройде шоу - фото 395484

Сподіваємось, що гурт Go_A, який виграв Нацвідбір на Євробачення 2020, також долучиться до цього музичного свята.

Читайте також: Концертний зал для Євробачення 2020 перетворять на лікарню

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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