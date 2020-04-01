Євробачення 2020 таки проведуть, але в новому форматі: як пройде шоу

Міжнародний музичний конкурс Євробачення 2020 скасували через пандемію коронавірусу, але натомість у травні проведуть онлайн-концерт у спеціальному форматі без глядачів. Розповідаємо, як це відбуватиметься.

Євробачення 2020 мало пройти в Роттердамі, проте через коронавірус конкурс перенесли на 2021-й. При цьому країнам-учасницям поставили умову: наступного року їм потрібно представити нові пісні.

До теми: Go_A поїдуть на Євробачення 2021 з новою піснею

Щоб Європа таки почула цьогорічні треки, організатори Євробачення вирішили влаштувати онлайн-концерт. Очікується, що всі музиканти, які планували приїхати до Роттердама, візьмуть участь у цьому шоу. Поїхати на конкурс мав 41 учасник, тож організатори хочуть, щоб 41 пісня прозвучала онлайн.

Трансляцію "Євробачення: Європа сяє світлом" (Eurovision: Europe Shine A Light) можна буде подивитися 16 травня 2020.

Ведучими шоу стануть Шанталь Янзен, Едсілія Ромблі і Ян Сміт. На концерті також виступатимуть переможці та учасники Євробачення минулих років.

Europe! Shine A Light with us on 16 May



We're excited to reveal our ideas for an alternative programme which will honour all the songs & artists of 2020



And unite Europe in these difficult times

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Take a look https://t.co/W3JI90hBrB #Eurovision pic.twitter.com/18QZv0G3fm — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 31, 2020

За планом, онлайн-концерт триватиме близько 2 годин. Детальніша інформація про склад учасників буде опублікована найближчими тижнями. Шоу транслюватиметься на офіційному YouTube-каналі Євробачення. Крім цього, організатори закликали національних мовників, членів Європейської спілки мовників (EBU) також транслювати шоу.

Сподіваємось, що гурт Go_A, який виграв Нацвідбір на Євробачення 2020, також долучиться до цього музичного свята.

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