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Карантин Коронавірус

Концертний зал для Євробачення 2020 перетворять на лікарню

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Концертний хол у Роттердамі перетворять на лікарню - фото 1
Концертний хол у Роттердамі перетворять на лікарню / gettyimages

У концертному залі Ahoy, що у нідерландському Роттердамі, облаштують лікарню швидкої допомоги, розраховану на пацієнтів, хворих на коронавірус. Зазначимо, що саме у цьому залі мав пройти міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020.

Пацієнтів розміщуватимуть у приміщеннях концертного залу Ahoy з середини квітня. Поки там установлені перші 88 з 680 запланованих лікарняних ліжок.

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Таке рішення має допомогти зменшити тиск на лікарні Нідерландів. За останніми даними, у країні 11 817 інфікованих. Про першого зараженого у Нідерландах стало відомо 27 лютого.

У Нідерландському національному інституті громадського здоров'я заявили, що якщо рівень інфікування залишиться на теперішньому рівні – навантаження на відділення інтенсивної терапії у країні досягнуть пікового рівня.

Концертний хол перетворять на лікарню на 680 ліжок - фото 395299
Концертний хол перетворять на лікарню на 680 ліжок / gettyimages

Раніше стало відомо, що пісенний конкурс Євробачення-2020 офіційно скасували. Причиною прийняття такого рішення є поширення коронавірусу у світі. Європейський мовник і влада міста Роттердам, де мав пройти пісенний конкурс, вирішують, чи зможе місто прийняти Євробачення у 2021 році. Згодом повідомили про те, що учасникам потрібно буде підготувати нову пісню для Євробачення, яке пройде наступного року.

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Джерело: Reuters
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