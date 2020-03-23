Go_A поїдуть на Євробачення 2021 з новою піснею

Євробачення вимагає від Go_A нову пісню, гурт вирішив дати вибір глядачам.

Міжнародний конкурс пісні Євробачення 2020 скасували через епідемію коронавірусу COVID-19. Важливо, що саме скасували, а не перенесли.

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При цьому кожна з країн учасників опинилась у дивній ситуації, адже більшість країн вже встигли обрати власних номінантів. Оскільки шоу скасували, організатори повідомили усім країнам-учасникам, що вони вільні самі вирішити, чи проводити наступного року новий відбір чи просто зарезервувати місце у конкурсі наступного року за учасниками, які перемогли цього року.

Декілька країн відразу запевнили, що вони обиратимуть конкурсанта наново, тоді як представник цього конкурсу в Україні оголосив, що наступного року національного відбору не буде. Це означає, що поїде гурт Go_A, колектив який поєднує електронну музику з автентичними текстами і ритмом. Go_A відреагували на те, що багато хто з глядачів стверджує, що голосував за гурт, а не за пісню. Саме тому гурт вирішив запропонувати українцям декілька пісень, аби вони самі могли обрати, з чим представлятимуть Україну на Євробаченні.

А поки насолодимося творчістю гурту Go_A

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