Євробачення 2019: як виступив Сергій Лазарєв у другому півфіналі

16 травня у другому півфіналі Євробачення 2019 взяв участь Сергій Лазарєв. Представник Росії виконав пісню Scream. До вашої уваги відео виступу співака.

У другому півфіналі за путівку в фінал Євробачення 2019 борються 18 учасників, але тільки 10 з них пройдуть далі. Росіянин Сергій Лазарєв виступив під номером 13.

Це цікаво: Дивитися 2 півфінал ЄВРОБАЧЕННЯ 16 травня 2019

Для участі в конкурсі 36-річний артист обрав пісню "Scream", яку написав Філіп Кіркоров. На сцені Лазарєв показав постановку із "двійниками". Сама ж композиція доволі складна для виконання наживо – дивіться, як росіянин впорався із завданням.

Сергій Лазарєв – Scream: дивитися онлайн відео виступу 16-05-2019

Відзначимо, що Лазарєв представляє Росію на Євробаченні вже вдруге: в 2016 році він брав участь у конкурсі з піснею "You аre the only onе" та посів 3 місце. Виграла тоді наша Джамала!

Читайте також: Стало відомо, чи виступить Мадонна у фіналі Євробачення