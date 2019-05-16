Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Євробачення 2019: як виступив Сергій Лазарєв у другому півфіналі

  • 18
Сергій Лазарєв представляє Росію - фото 1
Сергій Лазарєв представляє Росію / gettyimages

16 травня у другому півфіналі Євробачення 2019 взяв участь Сергій Лазарєв. Представник Росії виконав пісню Scream. До вашої уваги відео виступу співака.

У другому півфіналі за путівку в фінал Євробачення 2019 борються 18 учасників, але тільки 10 з них пройдуть далі. Росіянин Сергій Лазарєв виступив під номером 13.

Це цікаво: Дивитися 2 півфінал ЄВРОБАЧЕННЯ 16 травня 2019

Для участі в конкурсі 36-річний артист обрав пісню "Scream", яку написав Філіп Кіркоров. На сцені Лазарєв показав постановку із "двійниками". Сама ж композиція доволі складна для виконання наживо – дивіться, як росіянин впорався із завданням.

Сергій Лазарєв – Scream: дивитися онлайн відео виступу 16-05-2019

Відзначимо, що Лазарєв представляє Росію на Євробаченні вже вдруге: в 2016 році він брав участь у конкурсі з піснею "You аre the only onе" та посів 3 місце. Виграла тоді наша Джамала!

Читайте також: Стало відомо, чи виступить Мадонна у фіналі Євробачення

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
  • 14 травня, 12:23
  • 277
Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 травня 2019 для знаків Зодіаку
  • 12 травня, 15:18
  • 1319
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1470060
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз