Євген Клопотенко відкрив новий заклад в Івано-Франківську, тут є меню для переселенців

Український шеф-кухар Євген Клопотенко раніше відкрив ресторан "Інші" у Львові, а тепер однойменний заклад з'явиться в Івано-Франківську, але у форматі швидкоїжі. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Євген Клопотенко анонсує, що франківські "Інші" працюватимуть у форматі фаст фуду з нотками української кухні – таке собі поєднання українського фаст-фуду та вуличних шедеврів, які вже відомі світу.

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Тут буде безплатне меню №2 для тих, хто не має можливості заплатити.

Заклад "Інші" в Івано-Франківську збереже філософію "Інших" і тут теж будуть готувати меню №2. Це коли безплатно готують для українців, які не мають змоги через війну і потребують на підтримку.

"Я 2 роки мріяв відкрити український фаст-фуд, який буде говорити про Україну у світі. Захотілося, щоб "Інших" було більше, формат відрізняється від львівського, але їжа теж буде мати он те українське ядро", – прокоментував Євген Клопотенко.

У меню: борщ том ям, пампушко бургери, крильця з гострим соусом Верещака, паляниці, кисло-солодка курка, локшина з яловичиною та багато іншого.

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