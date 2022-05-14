На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Андрути зі згущівкою та варенням: Євген Клопотенко поділився рецептом вафельного торта
-
- 135
Кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати андрути – український вафельний торт. Він використовує для приготування прості та доступні продукти, тож повторити рецепт зможуть всі. Смачного!
Клопотенко характеризував андрути, як "дуже солодке, в'язко-ніжне і мастке". Кулінар запевнив, що попри простий набір інгредієнтів та нескладні процеси, на смак андрути "немов лікують зсередини та дають відчуття комфорту".
І ще: Євген Клопотенко у Брюсселі приготує 500 літрів борщу задля допомоги Україні
Як приготувати вафельний торт від Євгена Клопотенка:
- Вафлі. Придбайте готовий набір вафельних коржів. Їх є багато різних варіантів у магазинах: круглі, квадратні, шоколадні, білі, рожеві тощо.
- Вишневе варення. Можете взяти готове або зробіть самі. Візьміть 200 грамів вишень без кісток, додайте 100 грамів цукру, перемішайте та варіть на повільному вогні 20 хвилин. Потім перебийте блендером, дайте ще поваритися на повільному вогні та залиште остигати. Вишні у цьому рецепті потрібні для кислинки. Якщо не хочете заморочуватися, то просто вичавіть сік лимону до згущеного молока.
- Згущівка. У мисці поєднайте банку вареного згущику та 200 грамів розм'якшеного вершкового масла. Перемішайте все до однорідності. Спробуйте блендер з насадкою у вигляді вінчика.
- Перемащуємо коржі. Вафлі змащуємо по черзі сумішшю згущику з маслом та варенням. Спочатку на одну вафлю намастіть згущений крем, далі зверху покладіть чисту вафельку. І її вже намастіть лише варенням. І так по черзі з усіма шарами торту. Останній шар замастіть згущено-масляною сумішшю й охопіть нею всі боки.
- Посипка. Зверху, за бажанням, додайте подрібнені волоські горіхи, щоб хрумтіло. Дайте торту настоятися та просочитися смаками, якщо маєте час.
"Андрути – навіть звучить так, ніби це приготувала бабуся, яка любить вас більше за весь світ", – прокоментував Євген цю страву.
До теми: "Р*сня під Ізюмом": Клопотенко потролив окупантів новим рецептом
-
17:17Як гурт Måneskin відреагував на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні 2022
-
16:48Комендантська година у Києві буде скорочена: нові обмеження діятимуть з 15 травня
-
16:22У США пасажир без досвіду посадив літак після того, як пілот знепритомнів за штурвалом
-
15:49Гаубиці М777 у дії: українські захисники показали, як працює на фронті американська зброя
-
15:21Коли всю ніч дивилася Євробачення: Даша Астраф'єва поділилась кумедним фото
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:50Володимир Зеленський привітав Kalush Orchestra із перемогою на Євробаченні 2022
-
14:24"Він знав": фото Зеленського у рожевій панамі, як у Kalush, розлетілось в мережі
-
13:52Що потрібно зробити, якщо людина втратила свідомість: поради від МОЗ
-
13:23Українські мінометники проти російських снайперів: епічне відео знищення окупантів
-
12:51Як пережити кризу та зберегти спокій: дієві поради для кожного
-
12:22Стефанія Експрес: в Укрзалізниці перейменували потяг з популярним напрямком
-
11:49Привітання з Днем сім'ї 2022: найкращі вірші, смс і проза для рідних
-
11:06Kalush Orchestra випустили болючий кліп на переможну пісню "Стефанія"
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:52"Перемогли на Євробаченні і у війні переможемо": реакція мережі на тріумф Kalush Orchestra
-
10:25День сім'ї 2022: картинки і листівки для привітання з Днем родини
-
09:51Чи порушив правила Kalush закликом про "Азовсталь": відповідь організаторів Євробачення
-
09:21Kalush Orchestra – Stefania: текст та новий сенс пісні, яка виграла Євробачення 2022
-
08:565 корисних додатків, які полегшать життя водіям
-
08:15Традиційна українська кухня: 10 страв, які готували наші предки
-
01:45Переможець Євробачення 2022: стало відомо, хто переміг у фіналі конкурсу
- 14 травня
-
23:11KALUSH виступив у фіналі Євробачення 2022 та закликав усіх підтримати Маріуполь
-
20:49Фінансова допомога від ООН: у мережі поширюється чергова афера, під час якої крадуть гроші
-
20:2115 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:48Комендантська година у Києві буде скорочена: нові обмеження діятимуть з 15 травня
-
14:24"Він знав": фото Зеленського у рожевій панамі, як у Kalush, розлетілось в мережі
-
11:06Kalush Orchestra випустили болючий кліп на переможну пісню "Стефанія"
-
01:45Переможець Євробачення 2022: стало відомо, хто переміг у фіналі конкурсу
- 14 травня
-
23:11KALUSH виступив у фіналі Євробачення 2022 та закликав усіх підтримати Маріуполь
-
19:50Директор гурту KALUSH розповів, що їм заборонили робити на виступі Євробачення
-
17:20Їх завжди бісить наш успіх: Злата Огнєвіч розповіла, хто завадив перемогти на Євробаченні
-
15:24Мирослав Слабошпицький зніме фільм з голлівудськими акторами та продюсерами
-
12:53Євробачення 2022 – ФІНАЛ: дивитись онлайн трансляцію конкурсу
-
09:52Євробачення 2022: пісні всіх учасників фіналу
- 13 травня
-
18:56Пісні про перемогу та про біль: нові українські хіти, які варто почути
-
14:26У свободи нове ім'я – Україна: Каменських випустила емоційну пісню "You crying"
-
12:56У Міноборони розповіли, яке стратегічне значення має острів Зміїний
-
10:25Євробачення 2022: хто потрапив у фінал конкурсу
-
09:27Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші
-
00:13Євробачення 2022: оголошено результати голосування у другому півфіналі
- 12 травня
-
20:55ЄВРОБАЧЕННЯ 2022 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал
-
17:47Українців штрафуватимуть за порушення комендантської години та режиму світломаскування
-
14:25Євробачення 2022: пісні всіх учасників другого півфіналу
-
12:23Шахраї створили фейковий чат-бот єПідтримка: як не стати жертвою зловмисників
-
10:24Як знайти житло в Україні та за кордоном: добірка онлайн-сервісів
- 11 травня
-
20:20У Меган Маркл є шанси замінити Джо Байдена на посту президента США
-
17:22Слава Україні: Моніка Лю з Литви закликала підтримати українську армію грішми
-
15:23Укравтодор підрахував скільки грошей та часу потрібно на відновлення доріг в Україні
-
12:25Збірна України встановила свій рекорд на Літній Дефлімпіаді: понад 100 медалей