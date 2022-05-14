Андрути зі згущівкою та варенням: Євген Клопотенко поділився рецептом вафельного торта

Кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати андрути – український вафельний торт. Він використовує для приготування прості та доступні продукти, тож повторити рецепт зможуть всі. Смачного!

Клопотенко характеризував андрути, як "дуже солодке, в'язко-ніжне і мастке". Кулінар запевнив, що попри простий набір інгредієнтів та нескладні процеси, на смак андрути "немов лікують зсередини та дають відчуття комфорту".

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Як приготувати вафельний торт від Євгена Клопотенка:

Вафлі . Придбайте готовий набір вафельних коржів. Їх є багато різних варіантів у магазинах: круглі, квадратні, шоколадні, білі, рожеві тощо.

. Придбайте готовий набір вафельних коржів. Їх є багато різних варіантів у магазинах: круглі, квадратні, шоколадні, білі, рожеві тощо. Вишневе варення . Можете взяти готове або зробіть самі. Візьміть 200 грамів вишень без кісток, додайте 100 грамів цукру, перемішайте та варіть на повільному вогні 20 хвилин. Потім перебийте блендером, дайте ще поваритися на повільному вогні та залиште остигати. Вишні у цьому рецепті потрібні для кислинки. Якщо не хочете заморочуватися, то просто вичавіть сік лимону до згущеного молока.

. Можете взяти готове або зробіть самі. Візьміть 200 грамів вишень без кісток, додайте 100 грамів цукру, перемішайте та варіть на повільному вогні 20 хвилин. Потім перебийте блендером, дайте ще поваритися на повільному вогні та залиште остигати. Вишні у цьому рецепті потрібні для кислинки. Якщо не хочете заморочуватися, то просто вичавіть сік лимону до згущеного молока. Згущівка . У мисці поєднайте банку вареного згущику та 200 грамів розм'якшеного вершкового масла. Перемішайте все до однорідності. Спробуйте блендер з насадкою у вигляді вінчика.

. У мисці поєднайте банку вареного згущику та 200 грамів розм'якшеного вершкового масла. Перемішайте все до однорідності. Спробуйте блендер з насадкою у вигляді вінчика. Перемащуємо коржі . Вафлі змащуємо по черзі сумішшю згущику з маслом та варенням. Спочатку на одну вафлю намастіть згущений крем, далі зверху покладіть чисту вафельку. І її вже намастіть лише варенням. І так по черзі з усіма шарами торту. Останній шар замастіть згущено-масляною сумішшю й охопіть нею всі боки.

. Вафлі змащуємо по черзі сумішшю згущику з маслом та варенням. Спочатку на одну вафлю намастіть згущений крем, далі зверху покладіть чисту вафельку. І її вже намастіть лише варенням. І так по черзі з усіма шарами торту. Останній шар замастіть згущено-масляною сумішшю й охопіть нею всі боки. Посипка. Зверху, за бажанням, додайте подрібнені волоські горіхи, щоб хрумтіло. Дайте торту настоятися та просочитися смаками, якщо маєте час.

"Андрути – навіть звучить так, ніби це приготувала бабуся, яка любить вас більше за весь світ", – прокоментував Євген цю страву.

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