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Євген Клопотенко анонсував відкриття закладу в Івано-Франківську
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Популярний шеф-кухар Євген Клопотенко у ці непрості часи не сидить без діла. Нещодавно він відкрив кафе у Львові, а тепер планує зробити те саме в Івано-Франківську.
Про це Євген Клопотенко розповів у своєму інстаграмі. Він присвятив пост не лише львівському кафе "Інші", а й своєму майбутньому проєкту.
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Шеф-кухар зізнається, що йому вперше за останні кілька тижнів вдалося нормально поспати. І рекомендує практикувати сон іншим, щоб не "поїхати мізками".
Що стосується закладу "Інші" у Львові, то його вдалося організувати та запустити за 5 днів. Бістро працює та робить трохи щасливішими українців ось уже 10 днів.
"Радісно, що наше безплатне меню №2 дійсно потрібне і допомагає тим, хто цього потребує. Дуже багато людей нас підтримують. Це неможливо описати, просто до сліз. Хочу всім подякувати", – додав він.
Також Клопотенко зазначив, що запускається процес випікання пасок. Не обійшлося без доопрацювання меню у закладі. У ньому з'явилися пампушкобургери та ще багато цікавих смаколиків. А ромашковий капучино, зізнається шеф-кухар, робить просто щось нереальне в роті.
Їду до Івано-Франківська найближчим часом. Можливо, щось придумаємо і там, – заінтригував він.
Крім того, Євген Клопотенко вивчив у Львові кілька нових слів: карафка, бамбетель, ґвара, коралі, а також мандебурка. Бажаємо шеф-кухареві не зупинятися на цьому. Нехай він відкриває для себе все нові й нові українські слова, а також нові й нові круті заклади, які об'єднують українців. Слава Україні!
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