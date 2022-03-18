З яких продуктів краще робити запас в умовах війни: перелік харчів, які майже не псуються

В Україні триває повномасштабна війна, а отже громадянам варто подбати про запаси харчів. Розповідаємо, які продукти зберігаються найдовше.

За останні 13 днів, відколи російські війська вдерлися в Україну, наше життя кардинально змінилося в усіх сферах, включаючи побутову. Навіть просто йдучи у магазин за продуктами, у нас в пріоритеті уже зовсім інші групи товарі – у списку крупи та інші харчі першої необхідності, які можна зберігати тривалий час.

І ще: Ідеальний для "тривожної валізки": рецепт тонкого лаваша від Ярославського

Саме про терміни зберігання сьогодні поговоримо детальніше. Ділимося переліком продуктів, з яких можна зробити запас на майбутнє.

Які продукти добре зберігаються без холодильника

Макарони . Вони можуть лежати без холодильника 2-3 роки.

. Вони можуть лежати без холодильника 2-3 роки. Соняшникова олія зберігається 4 місяці.

зберігається 4 місяці. Білий рис – залишається придатним до вживання роками.

– залишається придатним до вживання роками. Гречку та пшоно можна тримати 9 місяців, а манку – 10 місяців.

можна тримати 9 місяців, а – 10 місяців. Вівсянка лежить 1 рік в сухому місці, а горох не псується 2 роки.

лежить 1 рік в сухому місці, а не псується 2 роки. Мед зберігається навіть десятиліттями. Однак весь секрет у тарі – підходить лише дерев'яна або скляна.

зберігається навіть десятиліттями. Однак весь секрет у тарі – підходить лише дерев'яна або скляна. Сіль та цукор – практично "вічні" продукти. Їхній термін зберігання становить близько 8 років

– практично "вічні" продукти. Їхній термін зберігання становить близько 8 років Шоколад без добавок при кімнатній температурі може зберігатися 1 рік.

при кімнатній температурі може зберігатися 1 рік. Немиті яйця без холодильника "проживуть" приблизно місяць, у холодильнику – 3 місяці.

без холодильника "проживуть" приблизно місяць, у холодильнику – 3 місяці. Консерви . Закриті овочі, фрукти, м'ясо та риба не псуються роками.

. Закриті овочі, фрукти, м'ясо та риба не псуються роками. Різні спеції можна тримати рік.

Читайте також: Як дізнатися, чи працює поруч з вами продовольчий магазин: онлайн-карта