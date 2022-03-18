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війна

З яких продуктів краще робити запас в умовах війни: перелік харчів, які майже не псуються

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З яких продуктів краще робити запас в умовах війни: перелік харчів, які майже не псуються - фото 1

В Україні триває повномасштабна війна, а отже громадянам варто подбати про запаси харчів. Розповідаємо, які продукти зберігаються найдовше.

За останні 13 днів, відколи російські війська вдерлися в Україну, наше життя кардинально змінилося в усіх сферах, включаючи побутову. Навіть просто йдучи у магазин за продуктами, у нас в пріоритеті уже зовсім інші групи товарі – у списку крупи та інші харчі першої необхідності, які можна зберігати тривалий час.

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Саме про терміни зберігання сьогодні поговоримо детальніше. Ділимося переліком продуктів, з яких можна зробити запас на майбутнє.

Які продукти добре зберігаються без холодильника

  • Макарони. Вони можуть лежати без холодильника 2-3 роки.
  • Соняшникова олія зберігається 4 місяці.
  • Білий рис – залишається придатним до вживання роками.
  • Гречку та пшоно можна тримати 9 місяців, а манку – 10 місяців.
  • Вівсянка лежить 1 рік в сухому місці, а горох не псується 2 роки.
  • Мед зберігається навіть десятиліттями. Однак весь секрет у тарі – підходить лише дерев'яна або скляна.
  • Сіль та цукор – практично "вічні" продукти. Їхній термін зберігання становить близько 8 років
  • Шоколад без добавок при кімнатній температурі може зберігатися 1 рік.
  • Немиті яйця без холодильника "проживуть" приблизно місяць, у холодильнику – 3 місяці.
  • Консерви. Закриті овочі, фрукти, м'ясо та риба не псуються роками.
  • Різні спеції можна тримати рік.

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