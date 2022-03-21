Клопотенко відкрив у Львові заклад Інші: у чому його особливість

Шеф-кухар Євген Клопотенко оголосив про відкриття у Львові закладу "Інші". Його особливість полягає в тому, що меню буде максимально гнучким. Ба більше, є можливість попоїсти безплатно, якщо є в цьому потреба.

Про відкриття закладу Євген Клопотенко розповів у своєму інстаграмі. Разом із ним над "Іншими" працює Інна Поперешнюк.

Варте уваги: Євген Клопотенко приготував 320 літрів борщу для українських переселенців

"Правильний час вибудовувати україновідчуття: завжди. Відкрили з Інною Поперешнюк свій перший заклад у Львові. Він такий, якою є Україна. Називається "Інші". Україна інша. Інша від Росії. Інша від того, якою вона була до того", – розповів Клопотенко.

Він наголосив на тому, що Україна – це про підтримку. І Євген з Інною теж про це. Тож вони спільно створили робочі місця, щоб дбати про людей, які залишилися без роботи.

"Створили гарне меню, яке буде розширюватись і змінюватися відносно нашого відчуття міста. Чим більше пізнаватимемо Львів – тим смачніше буде", – наголосив він.

Одна з особливостей закладу – можливість попоїсти безплатно. Для цього потрібно просто сказати, що вам потрібне меню №2. Для нього щодня готують нову страву. Також подадуть салат і каву.

Приходьте до нас, якщо вам не вистачає тепла та любові. Меню не публікую, бо воно поки не є сталим. Борщ змінюватися не буде: копчений, як з печі, – додав він.

Працює заклад щодня з 10:00 по 20:30. А його адреса – площа Соборна 2а.

Читайте також: Для тих, хто може вимовити: Клопотенко поділився рецептом паляниці