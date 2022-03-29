Джеймі Олівер приготував пампушки з часником і закликав допомагати Україні

Підтримку України у протистоянні з російською агресією ми відчуваємо надзвичайно сильно. За нас і політики, і зірки шоубізнесу, і творці. Наприклад, творець справ кухонних Джеймі Олівер.

На днях іменитий шеф-кухар приготував традиційні пампушки з часником. Він не лише зняв на відео процес, а й закликав усіх долучатися до підтримки України.

Варте уваги: Клопотенко відкрив у Львові заклад Інші: у чому його особливість

Сьогодні я скористаюся моментом, щоб пролити світло на спільноту CookForUkraine. Я приготував пампушки з часником за рецептом моєї подруги Олі Геркулес. Це неймовірний український часниковий хліб, – написав він.

Також шеф-кухар додав, що кожен може долучитися до ініціативи. Для цього можна готувати щось смачненьке та продавати страви, а кошти спрямовувати на потреби України.

"Використаймо силу їжі, щоб передати любов нашим українським братам і сестрам", – закликав він.

Джеймі Олівер також закликав робити пожертви та вивчати культуру української кухні. Публікацію, до слова, переглянули уже понад 144 тисяч разів. А сама Оля Геркулес подякувала шеф-кухареві за фантастичну підтримку.

Читайте також: "Обгорілі орки та іскри від арти": у Києві будуть пекти "Чорнобаївський" хліб – рецепт