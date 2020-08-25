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Єва Лонгорія у рожевому бікіні показала гнучкість свого тіла
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"Відчайдушна домогосподарка" Єва Лонгорія давно пропагує на своїй сторінці в Instagram правильне харчування і любов до спорту. Днями зірка поділилася з фоловерами знімком, на якому позує в купальнику, демонструючи гнучкість свого тіла.
Знаменитість опублікувала мальовничу фотографію, зроблену на тлі скелі.
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45-річна зірка "Відчайдушних домогосподарок" стоїть на піску, в рожевому купальнику і виконує асану з йоги. Вправа досить складна, тому вимагає певної фізичної підготовки і гнучкості. Свій кадр Єва підписала так: "Починаємо тиждень в стані розуму дзен". До слова, менше ніж за добу пост актриси зібрав 87 тисяч лайків і захоплені коментарі шанувальників.
Нагадаємо, що в червні 2018 року Єва Лонгорія народила первістка, сина Сантьяго. І за допомогою активного способу життя і правильного харчування зуміла в короткий період повернути своє тіло в форму.
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