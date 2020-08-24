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Настя Каменських спокусила мережу сексуальним фото в купальнику

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Зваблива українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками в Instagram Stories фото, на якому зображена після водних процедур. Красуня продемонструвала підтягнуту фігуру.

На свіжому знімку 33-річна Настя Каменських позує біля дзеркала в суцільному купальнику з леопардовим принтом і білосніжному банному халаті. Волосся зірка зібрала у високий пучок.

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Артистка, яка регулярно займається спортом і правильно харчується, продемонструвала підтягнуту фігуру. Також Каменських похизувалася природною красою без макіяжу.

Настя Каменських спокусила мережу сексуальним фото в купальнику - фото 421555

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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