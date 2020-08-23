Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День Незалежності

Гаряча Кортні Кардашян у сріблястому бікіні завела мережу

  • 28
Кортні Кардашян - фото 1
Кортні Кардашян / instagram

Телезірка Кортні Кардашян показала спекотне фото у соцмережі. Шанувальники у захваті від красуні!

Популярна американська бізнесвумен Кортні Кардашян, яка є старшою сестрою відомої світської левиці Кім Кардашян, часто тішить публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram.

І ще: Оля Полякова зізналася, що коле ботокс

Так, цього разу зіркова красуня показала спокусливе фото, на якому позує в оригінальному купальнику. На новій фотографії Кортні відображена на розкішній яхті серед озера.

Перед камерою вона позує в сексапільному сріблястому купальнику, який красиво підкреслив її пружні форми. Волосся дівчини розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри, вона млосно дивиться в камеру. У підписі до фото Кардашян написала: "Озеро і я". Фанати кинулися активно обговорювати її нову публікацію, засипаючи компліментами в коментарях, багато хто відзначив, що Кортні приголомшливо виглядає, а її формам можна тільки позаздрити.

Це цікаво: Могилевська у компанії чоловіків у латексі завела мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
  • 20 серпня, 15:00
  • 1902
Нові карантинні зони в Україні з 17 серпня: де і які обмеження запрацювали
  • 17 серпня, 12:25
  • 284
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2483996
Загрузка...
Новини