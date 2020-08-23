Гаряча Кортні Кардашян у сріблястому бікіні завела мережу

Телезірка Кортні Кардашян показала спекотне фото у соцмережі. Шанувальники у захваті від красуні!

Популярна американська бізнесвумен Кортні Кардашян, яка є старшою сестрою відомої світської левиці Кім Кардашян, часто тішить публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram.

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Так, цього разу зіркова красуня показала спокусливе фото, на якому позує в оригінальному купальнику. На новій фотографії Кортні відображена на розкішній яхті серед озера.

Перед камерою вона позує в сексапільному сріблястому купальнику, який красиво підкреслив її пружні форми. Волосся дівчини розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри, вона млосно дивиться в камеру. У підписі до фото Кардашян написала: "Озеро і я". Фанати кинулися активно обговорювати її нову публікацію, засипаючи компліментами в коментарях, багато хто відзначив, що Кортні приголомшливо виглядає, а її формам можна тільки позаздрити.

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