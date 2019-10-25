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У мережу злили неоднозначний знімок Емілі Ратажковскі

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Емілі Ратажковскі - фото 1
Емілі Ратажковскі / hawtcelebs

Такою звабливу Емілі Ратажковскі ви ще не бачили. Шанувальники у замішанні.

Відома американська модель і актриса Емілі Ратажковскі активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram та часто радує прихильників гарячими фотографіями.

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Так, цього разу знаменитість виклала доволі дивну фотографію, де вона стоїть у ванній кімнаті та тримає келих вина. Як видно на знімку, модель одягнена в спортивні штани, білі кросівки та у сіру кофтину. При цьому, на задньому фоні видно, саму ванну та відкритий унітаз. Ось, як підписала це фото Ратажковскі:

"Champagne and sweatpants, a love story", що в перекладі означає: "Шампанське та спортивні штани, це історія кохання". Зауважмо, що фанатам така фотографія припала до смаку, адже за доволі короткий час вона вже набрала понад мільйон лайків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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