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Єлизавета ІІ знялась зі спадкоємцями престолу: миле фото

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Єлизавета ІІ знову зібрала усіх спадкоємців престолу - фото 1
Єлизавета ІІ знову зібрала усіх спадкоємців престолу / gettyimages

Королева Єлизавета ІІ відсвяткувала початок 2020 року новим портретом з трьома своїми спадкоємцями: 71-річним сином принцом Чарльзом, 37-річним онуком принцом Вільямом і 6-річним правнуком принцом Джорджем. Історичне фото було зроблено в Тронному залі Букінгемського палацу.

Це вже другий спільний портрет королеви та її спадкоємців. Перший такий знімок зробили ще у 2016 році, на честь 90-річчя Єлизавети ІІ. Тоді маленький принц Джордж стояв на стосі книжок (на новому знімку він вже не в шортиках, а в штанцях в шотландську клітку). Обидва портрети робив фотограф Ранальд Макечні.

І ще: Що було не так з різдвяною промовою Єлизавети ІІ?

Єлизавета ІІ знялась зі спадкоємцями престолу: миле фото - фото 378228

Раніше чотири покоління королівської сім'ї – королева Єлизавета ІІ і її спадкоємці, син принц Чарльз, онук принц Вільям і правнук принц Джордж, – зібралися разом в Букінгемському палаці, щоб приготувати різдвяний пудинг. Це традиційна акція, яка проводиться королівською сім'єю на підтримку Королівського британського легіону і Збройних сил.

Кожен член королівської сім'ї приготував особливий різдвяний пудинг, який, як вважається, приносить удачу. Усередині кожного пудингу захована монетка у 6 пенсів. Тому, хто її знайде, пощастить наступного року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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