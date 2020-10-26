Явні ознаки залежності від мобільного телефону

Якщо ти постійно тримаєш свій мобільний телефон в руках, як якийсь додаток до себе, то ти вже залежний від нього.

Якщо ти не забув зарядити телефон вночі або не маєш проблеми з батарейкою, тоді тобі не доведеться заряджати його кілька разів на день. Ця ознака залежності є найочевиднішою. Якщо ти настільки покладаєшся на свій телефон, що батарейка вичерпується до полудня, тоді у тебе будуть проблеми, коли ти захочеш трохи позбутися його впливу.

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Якщо ти слухаєш розмову, що відбувається навколо тебе, неуважно, паралельно водиш очима по екрану, не зважаєш на друзів (колег) і набираєш повідомлення, тоді ти гарантовано що-небудь пропустиш. Якщо твоїм друзям і родині набридла твоя одержимість, адже ти тим самим показуєш своє невігластво, можливо, пора покласти телефон в кишеню?

Якщо ти постійно перевіряєш повідомлення на Facebook, коментарі під фотографіями, Google+, Tweet, голосову пошту, телефонні дзвінки і відчуваєш пригніченість при їх відсутності, ти покладаєшся на телефон не надто здоровим способом. Якщо спілкування з друзями приносить тобі радість, тоді перерва в щохвилинному спілкуванні онлайн не має похитнути твою впевненість.

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