Хто справедливіші – жінки чи чоловіки?

Американські експерти вирішили з'ясувати важливе питання: хто справедливіший – чоловік чи жінка? Для цього вони провели масштабне опитування серед 300 тисяч людей.

Вчені детально вивчили анкети учасників з 67 країн світу і дізналися, що жінки схильні більше переживати про дотримання моральних принципів, а також вони постійно прагнуть розвинути в собі такі якості, як турбота і справедливість.

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В анкеті були питання, які торкалися теми моральних понять і відношення людини до них. Також там було кілька конкретних завдань, які респонденти мали б вирішити. Наприклад, кому б вони приділили свою увагу: незнайомій людині, що чимось стривожена, або комусь, у кого все чудово.

Фахівці прийшли до висновку, що крім статевої ознаки, на моральні чинники також впливає виховання людини. Тому в країнах, в яких є гнучкі соціальні норми, судження жінок і чоловіків щодо моральних принципів сильно відрізняються.

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