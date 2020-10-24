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Ці два запитання Білла Гейтса дозволять вирішити більшість проблем

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Цей метод дозволить швидше розв'язати проблему - фото 1
Цей метод дозволить швидше розв'язати проблему

Спробуйте цей несподівано простий і дієвий метод, якщо не знаєте, як вчинити, якщо ви зайшли у глухий кут. Для цього Білл Гейтс рекомендує поставити собі буквально кілька питань. Вони однозначно вам допоможуть!

Білл Гейтс чималого досяг у житті. Взяти хоча б Microsoft, яку він заснував у 1975 році, і яка зараз вважається однією з найдорожчих компаній у світі. Крім того, разом з дружиною Білл створив благодійний фонд, який займається проблемами глобальної охорони здоров'я й іншими важливими питаннями. Наприклад, фінансує створення вакцини від коронавірусу.

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Тому так цікаво дізнатися, як Гейтс пояснює свій підхід до вирішення великих проблем. Ось як він описав його у своєму блозі:

"Ще відтоді, як я був підлітком, я однаково брався за будь-яку велику проблему – ставлю спочатку два питання. Я використовував цей метод у Microsoft і використовую його досі. Зараз я буквально щотижня ставлю ці питання, думаючи про COVID-19".

2 питання, які рекомендує собі ставити Білл Гейтс

  1. Кому вдалося впоратися з цією проблемою?
  2. Чого у них можна навчитися?

Начебто питання прості, але якщо задуматися, не такі уже й очевидні. Більшість з нас, зіткнувшись з проблемою, відразу ж намагається придумати рішення. Гейтс пропонує інший підхід до труднощів: спочатку більше дізнатися про те, що вже робили інші в подібній ситуації, і навчитися чогось у них.

Ці два запитання Білла Гейтса дозволять вирішити більшість проблем - фото 431801
Гейтс рекомендує спочатку пошукати, чи хтось уже стикався з цією проблемою

Швидше за все, яка б у вас не була проблема, ви не перший, хто з нею зіткнувся. Навіть якщо іншим не вдалося розв'язати цю проблему, ви знайдете в їхньому досвіді щось корисне для себе. Ваше завдання полягає в тому, щоб на якийсь час забути про гордість та визнати: найкраще, що ви зараз можете зробити, – бути готовим вчитися.

Багатьом з нас це дається важко, особливо керівникам. Вважається, що у них завжди повинні бути готові відповіді. А щоб визнати, що їх немає, потрібно володіти неабиякою часткою скромності та не заперечувати свої слабкі сторони. Але саме керівникам цей метод може стати в пригоді найбільше. Так що, якщо ви обіймаєте високу посаду, спробуйте застосовувати його.

Коли наступного разу зіткнетеся з великою проблемою, подумайте, хто вже пережив схожу. Швидше за все, люди розповіли про свій досвід в аналогічній ситуації в блогах, соціальних мережах або книгах. Ваша справа – тільки пошукати. І навчитися чогось в інших. Тоді у спробах прийняти рішення вам не доведеться починати з нуля. Ви вже будете знати, що приводить до успіху, а що – до провалу.

Ці два запитання Білла Гейтса дозволять вирішити більшість проблем - фото 431803
Гейтс рекомендує не боятися шукати та навчатися чогось нового

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Джерело: Lifehacker
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