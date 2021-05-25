Яскраві трендові образи цього літа: від мінімалізму до бохо-спідниць

Як треба одягатися в період спекотного літа, щоб постати перед усіма чудовою і чарівною, демонструючи головні тренди 2021 року в неповторних сетах?

Девізом цього сезону багато в чому стала практичність в одязі, практичність в деталях. На арену виходять незвичні поєднання стилів. Червона бохо-спідниця і біла футболка з яскравим принтом – простий мінімум, який стане в пригоді в цьому сезоні будь-якій модниці. Образ можна доповнити трендовою в 60-х сумкою футуристичного дизайну і туфлями на підборах, пише fashion-woman.

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Чудові луки літа для багатьох виходів доповнюйте стильними речами з бахромою, напівпрозорими тканинами. Популярний пластик, паєтки та блиск металу, які мають бути присутніми в образах літа 2021, якщо ви бажаєте бути в ролі трендсеттера сезону.

Популярна колись технологія колорблокінг, тобто візуальне розділення образу на кілька складових частин, у 2021 році знову виходить в лідери. Поєднуйте топ в мінімалістичному стилі і шкіряні кюлоти вугільно-чорного тону.

Обов'язково враховуйте актуальну гаму відтінків, в якій варто підбирати речі для неперевершених луків. Інтригуючі палітри жовтого, червоного, рожевого, помаранчевого неодмінно привернуть увагу до ваших образів.

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