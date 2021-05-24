63-річна Шерон Стоун приміряла сукню, яку носила 9 років тому

Американська актриса, зірка Основного інстинкту Шерон Стоун поділилася знімком, на якому позувала в довгій сукні від бренду Valentino. У такому ж образі зірка з'являлася на урочистому заході у 2012 році.

У своєму інстаграмі Шерон опублікувала знімок, на якому вона стоїть на веранді в улюбленому вінтажному вбранні від Valentino. На фото актриса позує босоніж і без макіяжу в красивому золотому платті, яке було надіто також на презентації Macy's Passport Glamorama в 2012 році.

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Публікація так вразила фоловерів зірки, що вони обсипали її компліментами і відзначили шикарний зовнішній вигляд Стоун. "Прекрасна", "Краса!", "Вічно молода", – пишуть користувачі мережі в коментарях.

"Я вибрала свій улюблений вінтажний кутюр Valentino на честь дня народження дизайнера", – лаконічно підписала кадр зірка. Свій образ Стоун підкреслила зібраним волоссям, мінімальною кількістю макіяжу і чудовою усмішкою на обличчі. Вона позувала на балконі босоніж.

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