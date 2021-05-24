Дизайнер з Ісландії представив желейний одяг, який можна розтопити і переробити

Ісландський дизайнер Валдіс Стейнарсдоттір випустив лінійку напівпрозорих безшовних топ-желе. Коли вони набриднуть власнику або зносяться, їх можна розплавити і переробити.

Як пише Dezeen, желейний одяг робиться так: желатин або агар змішується з водою, натуральними барвниками і цукровим спиртом – він допомагає домогтися потрібного рівня пластичності. Отриманий матеріал заливається в форму у вигляді топа. Якщо на ньому надруковано узор, він збережеться на одязі. Желейна суміш застигає приблизно за добу.

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Валдіс стверджує, що його топи довговічні. Але якщо вони зносилися, їх можна розтопити до желейної суміші і розлити в нові форми.

"Цей метод виготовлення одягу безумовно змушує нас зупинитися і переосмислити наші поточні методи виробництва. Він пропонує техніку, яка виключає надлишки обрізків і синтетичних матеріалів", – заявив Стейнарсдоттір.

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