Ярослава Магучіх – найкраща молода легкоатлетка світу: спокусливі фото красуні

18-річна українка Ярослава Магучіх стала найкращою молодою легкоатлеткою світу. Про це заявила організація World Athletics у своєму твіттері.

Ярослава виграла нагороду Петра Нуровскі як найкраща молода спортсменка за версією МОК за підсумками 2019 року. Її ім'я назвали під час церемонії нагородження World Athletics Awards у Монако.

Більше про красуню: Дівчина тижня: українка Ярослава Магучіх, яка стала найкращою юною спортсменкою Європи

Ukraine's Yaroslava Mahuchikh wins the Female Rising Star Award#AthleticsAwards pic.twitter.com/d9CjLddUSl — World Athletics (@WorldAthletics) November 23, 2019

Пропонуємо насолодитися найкращими фото юної красуні:

Ми ж бо нагадаємо, що 1 жовтня Магучіх отримала срібну медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі, Катар.

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