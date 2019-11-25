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Ярослава Магучіх – найкраща молода легкоатлетка світу: спокусливі фото красуні

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Ярослава Магучіх ще й справжня красуня - фото 1
Ярослава Магучіх ще й справжня красуня

18-річна українка Ярослава Магучіх стала найкращою молодою легкоатлеткою світу. Про це заявила організація World Athletics у своєму твіттері.

Ярослава виграла нагороду Петра Нуровскі як найкраща молода спортсменка за версією МОК за підсумками 2019 року. Її ім'я назвали під час церемонії нагородження World Athletics Awards у Монако.

Більше про красуню: Дівчина тижня: українка Ярослава Магучіх, яка стала найкращою юною спортсменкою Європи

Пропонуємо насолодитися найкращими фото юної красуні:

Ярослава Магучіх – найкраща молода легкоатлетка світу: спокусливі фото красуні - фото 370039

Ярослава Магучіх – найкраща молода легкоатлетка світу: спокусливі фото красуні - фото 370040

Ярослава Магучіх – найкраща молода легкоатлетка світу: спокусливі фото красуні - фото 370041

Ярослава Магучіх – найкраща молода легкоатлетка світу: спокусливі фото красуні - фото 370042

Ярослава Магучіх – найкраща молода легкоатлетка світу: спокусливі фото красуні - фото 370043

Ярослава Магучіх – найкраща молода легкоатлетка світу: спокусливі фото красуні - фото 370045

Ми ж бо нагадаємо, що 1 жовтня Магучіх отримала срібну медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі, Катар.

Читайте також: Ось хто виконуватиме Гімн України перед матчами збірної на Євро 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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