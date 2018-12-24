Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Ярмоленко став найдорожчим українським футболістом в світі

  • 44
На другому місці – Олександр Зінченко - фото 1
На другому місці – Олександр Зінченко / Динамомания

Футболіст Андрій Ярмоленко коштує дорожче за всіх серед українців.

Після оновлення трансферної вартості гравців на Transfermarkt український вінгер лондонського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко зберіг свій показник – 20 мільйонів євро.

І ще: Реал достроково поверне Луніна з оренди: чому

Таким чином, плеймейкер "молотобійців" є найдорожчим українським футболістом, який грає за кордоном. На другому місці знаходиться ще один представник АПЛ лівий захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко з показником у 15 мільйонів євро. На третій позиції йде гравець "Шальке 04" Євген Коноплянка (10 мільйонів євро). До речі, вартість Зінченка і Коноплянки також не змінилася.

Гравці збірної України - фото 297291
Гравці збірної України

Нагадаємо, у 1/4 фіналу Кубка англійської ліги "Манчестер Сіті" на виїзді обіграв "Лестер" за підсумками серії післяматчевих пенальті. Прикметно, що вирішальний гол забив українець Олександр Зінченко. Дивіться відео ефектного удару!

Читайте також: Найкращий гол Ліги чемпіонів: це треба бачити

Джерело: football.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські фільми 2018: кіноновинки року, які варто побачити
  • 21 грудня, 12:15
  • 1206
Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
  • 21 грудня, 16:14
  • 3129
Макіяж на Новий рік 2019: ідеї модного мейкапу з фото і відео
  • 21 грудня, 18:20
  • 726
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Футбол Андрій Ярмоленко