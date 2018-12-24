Ярмоленко став найдорожчим українським футболістом в світі

Футболіст Андрій Ярмоленко коштує дорожче за всіх серед українців.

Після оновлення трансферної вартості гравців на Transfermarkt український вінгер лондонського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко зберіг свій показник – 20 мільйонів євро.

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Таким чином, плеймейкер "молотобійців" є найдорожчим українським футболістом, який грає за кордоном. На другому місці знаходиться ще один представник АПЛ лівий захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко з показником у 15 мільйонів євро. На третій позиції йде гравець "Шальке 04" Євген Коноплянка (10 мільйонів євро). До речі, вартість Зінченка і Коноплянки також не змінилася.

Гравці збірної України

Нагадаємо, у 1/4 фіналу Кубка англійської ліги "Манчестер Сіті" на виїзді обіграв "Лестер" за підсумками серії післяматчевих пенальті. Прикметно, що вирішальний гол забив українець Олександр Зінченко. Дивіться відео ефектного удару!

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