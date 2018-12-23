Реал достроково поверне Луніна з оренди: чому

У мадридському Реалі хочуть, щоб Андрій Лунін мав більше ігрової практики.

"Реал Мадрид" вирішив повернути з оренди українського голкіпера Андрія Луніна, який не зумів стати першим номером у "Леганесі".

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"Галактікос" хочуть, щоб 19-річний українець мав більше ігрової практики. У випадку, якщо взимку костариканець Кейлор Навас залишить мадридський клуб, Лунін повинен стати другим голкіпером "вершкових". Якщо все-таки Навас залишиться в команді, Луніну будуть шукати інший варіант оренди. Зазначимо, у цьому сезоні український воротар зіграв за "Леганес" лише 4 матчі.

Реал достроково поверне Луніна з оренди: чому

Нагадаємо, Андрій Лунін став справжнім героєм поєдинку 1/16 фіналу Кубка Іспанії між "Райо Вальєкано" і "Леганесом". Головний тренер "пепінерос" Маурісіо Пеллегріно у цьому сезоні всього вчетверте довірив українцю місце у воротах своєї команди.

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