Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Лестер – Манчестер Сіті: як Зінченко забив вирішальне пенальті (відео)

  • 38
Зінченко забив вирішальне пенальті - фото 1
Зінченко забив вирішальне пенальті / Getty

В 1/4 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Сіті на виїзді обіграв Лестер за підсумками серії післяматчевих пенальті. Прикметно, що вирішальний гол забив українець Олександр Зінченко. Дивіться відео ефектного удару!

Основний час матчу Лестер – Манчестер Сіті завершився з рахунком 1:1, тож команди перевели поєдинок в серію пенальті. Більш влучними виявилися "городяни", а завдяки надійній грі свого голкіпера вже четвертий удар з позначки зміг вирішити долю протистояння.

Це цікаво: Наставник Динамо прокоментував жеребкування Ліги Європи

Місію виконати це пенальті наставник Ман Сіті Хосеп Гвардіола довірив українському хавбеку Олександру Зінченку, і не прогадав. Юний футболіст впевненим ударом вивів свою команду в півфінал Кубка англійської ліги. Дивіться, як це було!

Відео голу Зінченка з пенальті – рахунок 1:3

Дивіться також: Ліонель Мессі отримав Золоту бутсу: відео

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
  • 12 грудня, 12:15
  • 1213
Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2019: оригінальні ідеї у фото
  • Вчора, 12:00
  • 681
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 915204
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт