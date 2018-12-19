Лестер – Манчестер Сіті: як Зінченко забив вирішальне пенальті (відео)

В 1/4 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Сіті на виїзді обіграв Лестер за підсумками серії післяматчевих пенальті. Прикметно, що вирішальний гол забив українець Олександр Зінченко. Дивіться відео ефектного удару!

Основний час матчу Лестер – Манчестер Сіті завершився з рахунком 1:1, тож команди перевели поєдинок в серію пенальті. Більш влучними виявилися "городяни", а завдяки надійній грі свого голкіпера вже четвертий удар з позначки зміг вирішити долю протистояння.

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Місію виконати це пенальті наставник Ман Сіті Хосеп Гвардіола довірив українському хавбеку Олександру Зінченку, і не прогадав. Юний футболіст впевненим ударом вивів свою команду в півфінал Кубка англійської ліги. Дивіться, як це було!

Відео голу Зінченка з пенальті – рахунок 1:3

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