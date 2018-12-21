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Найкращий гол Ліги чемпіонів: це треба бачити

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Ракітіч разом зі збірною Хорватії став віце-чемпіоном світу-2018 - фото 1
Ракітіч разом зі збірною Хорватії став віце-чемпіоном світу-2018 / twitter

Іван Ракітіч відзначився найкрасивішим забитим м'ячем у груповому раунді найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу.

Півзахисник каталонської "Барселони" Іван Ракітіч став автором найкращого голу на груповій стадії Ліги чемпіонів.

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Суперм'яч 30-річний хорватський футболіст забив у переможному для "блаугранас" матчі проти "Тоттенхема" в Лондоні (2:4). Завдяки розкішному удару балканця Барса тоді повела в рахунку 0:2. Додамо, що Ракітіч разом зі збірною Хорватії став віце-чемпіоном світу-2018, а "Барселона" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграє з французьким Ліоном.

Тим часом Instagram склав рейтинг найпопулярніших акаунтів зірок 2018 року. Лідером неочікувано став Кріштіану Роналду, який обігнав королеву соцмереж Селену Гомес.

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