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Японія ввела для туристів податок на виїзд з країни

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Податок буде входити у вартість зворотного квитка - фото 1
Податок буде входити у вартість зворотного квитка

Особливий податок буде включатися у ціну зворотного квитка на літак або судно разом з іншими зборами.

З 7 січня громадянам усіх країн, котрі покидають Японію морем або повітрям, необхідно буде сплатити податок у розмірі тисячі єн (близько 9 доларів США).

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Нововведення не стосується тих, хто робить тимчасову зупинку в Японії та покидає її межі протягом 24 годин, а також дітей у віці до двох років, послів інших країн і державних гостей.

Туристи будуть платити 9 доларів за виїзд - фото 299740
Туристи будуть платити 9 доларів за виїзд

Також відомо, що з мандрівників, які купили квитки до 7 січня, податок стягувати не будуть.

Нагадаємо, що згідно з даними всесвітнього рейтингу Henley Passport Index, який визначає "силу" паспортів різних країн, український паспорт посідає 41 позицію у списку. Зазначимо, що це на три позиції вище, ніж торік. Натомість, володарями "найсильнішого" паспорта у світі стали громадяни Японії. Вони можуть подорожувати без візи до 190 країн світу.

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Джерело: xinhuanet
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