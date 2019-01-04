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Скільки українців вже скористалися безвізом

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Українці продовжують відкривати для себе світ - фото 1
Українці продовжують відкривати для себе світ / YouTube

Україна має домовленості про безвізовий режим із більш ніж ста країнами світу.

Два мільйони українців уже скористалися безвізовим режимом з Європейським Союзом. Про це повідомив президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

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"Два мільйони українців уже скористалися безвізовим режимом з ЄС! Безвіз працює!" – написав Порошенко. Він також зазначив, що зараз Україна має безвізовий режим з більш ніж 100 країнами світу.

"Зараз ми маємо безвізовий режим з більш ста країнами світу. І ми продовжуємо відкривати світ для України, а Україна для світу", – написав Порошенко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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