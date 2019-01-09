Український паспорт піднявся у міжнародному рейтингу

Згідно з даними всесвітнього рейтингу Henley Passport Index, який визначає "силу" паспортів різних країн, український паспорт посідає 41 позицію у списку.

Зазначимо, що це на три позиції вище, ніж торік.

І ще: Експерти назвали найбільш пунктуальну авіакомпанію в світі

Громадяни України мають безвізовий доступ до 128 країн світу. Таке ж місце в рейтингу посідають Самоа та Нікарагуа.

Володарями "найсильнішого" паспорта у світі стали громадяни Японії. Вони можуть подорожувати без візи до 190 країн світу.

До трійки лідерів увійшли також Сінгапур і Південна Корея – 189 країн, а також Німеччина та Франція – 188. Одними із найбільш "сильних" паспортів володіють громадяни Швеції, Нідерландів, Данії, Італії, Фінляндії, Люксембурга, Іспанії, Швейцарії, Австрії, Великої Британії та США.

Натомість, найслабшими паспортами володіють громадяни Пакистану (33 країни), Сомалі (32), Сирії (32), Афганістану (30) й Іраку (30). Ознайомитися з повним переліком можна тут.

Читайте також: Скільки українців вже скористалися безвізом