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Український паспорт піднявся у міжнародному рейтингу

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Український паспорт на 41 позиції - фото 1
Український паспорт на 41 позиції

Згідно з даними всесвітнього рейтингу Henley Passport Index, який визначає "силу" паспортів різних країн, український паспорт посідає 41 позицію у списку.

Зазначимо, що це на три позиції вище, ніж торік.

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Громадяни України мають безвізовий доступ до 128 країн світу. Таке ж місце в рейтингу посідають Самоа та Нікарагуа.

Український паспорт піднявся у міжнародному рейтингу - фото 299692

Володарями "найсильнішого" паспорта у світі стали громадяни Японії. Вони можуть подорожувати без візи до 190 країн світу.

До трійки лідерів увійшли також Сінгапур і Південна Корея – 189 країн, а також Німеччина та Франція – 188. Одними із найбільш "сильних" паспортів володіють громадяни Швеції, Нідерландів, Данії, Італії, Фінляндії, Люксембурга, Іспанії, Швейцарії, Австрії, Великої Британії та США.

Натомість, найслабшими паспортами володіють громадяни Пакистану (33 країни), Сомалі (32), Сирії (32), Афганістану (30) й Іраку (30). Ознайомитися з повним переліком можна тут.

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Джерело: henleypassportindex
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