Експерти назвали найбільш пунктуальну авіакомпанію в світі

Аналітична фірма OAG Aviation Worldwide склала рейтинг найбільш пунктуальних авіакомпаній світу за підсумками 2018 року і прийшла до висновку, що найменше затримок і розбіжностей з розкладом було у панамської Copa Airlines.

Розрахунок проводився на основі 58 мільйонів повідомлень про рейси авіакомпаній і аеропорти з усього світу за 2018 рік. На базі цих даних був складений рейтинг. Своєчасно виконаними аналітики вважали ті рейси, які були виконані впродовж 15 хвилин від їхнього запланованого часу відправлення або прибуття. У рейтинг потрапили тільки ті авіакомпанії і аеропорти, про які у аналітиків було понад 80% даних щодо часу відправлення та прибуття рейсів. Непасажирські і чартерні перевезення в доповіді не враховувалися.

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Лідером з пунктуальності серед великих аеропортів, які в рік обслуговують понад 30 мільйонів пасажирів, що вилітають, став токійський Ханеда. Після нього йдуть:

аеропорт Атланти (США);

аеропорт Чангі (Сінгапур);

аеропорт Денвера (США);

аеропорт Лос-Анджелеса (США).

Аеропорт Ханеда у Токіо

Перелік ТОП-10 найбільш пунктуальних авіакомпаній світу виглядає так:

Copa Airlines (Панама); airBaltic (Латвія); Hong Kong Airlines (Китай); Hawaiian Airlines (США); Bangkok Airways (Таїланд); Qantas Airways (Австралія); LATAM Airlines (Чилі); Azul (Бразилія); Qatar Airways (Катар); KLM (Нідерланди).

Панамська авіакомпанія Copa Airlines

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