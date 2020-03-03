Японці створили ліжко для геймера, про яке мріють всі (фото)

Японський бренд Bauhütte створив меблі мрії не лише для фанатів відеоігор, а й простих смертних. А все тому, що це не лише ліжко, а й все, що потрібно для ідеального вихідного.

Японська компанія Bauhütte займається виробництвом меблів для геймерів, але нещодавно перевершила всі свої попередні товари, показавши мрію задротів і не тільки. Йдеться про дивовижне ліжко, яке здатне замінити майже все.

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Величезний матрац з комфортними подушками та ковдрою має ще й стіл для будь-яких гаджетів, особливі тримачі для техніки, місце для колонок, а також полиці для напоїв та їжі. Щоправда, і вартість цього раю доволі висока - 1050 доларів.

Джерело всіх фото: Bauhutte

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