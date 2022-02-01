Яловичий стейк + запечена картопля: як приготувати смачну вечерю без олії та солі

Запечена картопля з хрумкою скоринкою та соковитий стейк – звучить ідеально, правда? Тож ловіть чергову ідею смачної вечері, на приготування якої ви не потратите багато часу.

Фуд-блогерка Олена Єрмоленко розповіла в Instagram, як приготувати дієтичне м'ясо та як запекти хрумку картоплю без олії та солі. Тож зберігайте рецепт та потіште себе й рідних приголомшливою вечерею.

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Рецепт стейка та запеченої картоплі

Інгредієнти:

Сік 1 лайма (лимона);

Соєвий соус – 2-4 столові лодки;

Копчена паприка – на ваш смак;

Чилі – на ваш смак;

Картопля – 4-5 штук.

Спосіб приготування:

Для маринаду змішайте сік лайма, соєвий соус, паприку, сіль і залийте ним нарізане м'ясо на 2 години. Картоплю поріжте скибочками. Покладіть м'ясо на гриль і смажте близько 8-10 хвилин (при такому режимі готувати можна лише яловичину). Картоплю можна запекти в духовці, не додаючи олії.

Подавати страву найкраще гарячою, можна з соусами та зі свіжими овочами.

Смачного!

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