Сирний соус за 1 хвилину: цей рецепт підкорить справжніх гурманів

Звісно, сирний соус можна купити у будь-якому продуктовому магазині, але можна приготувати його і у домашніх умовах. Так він вийде набагато смачнішим.

Ми не знаємо людей, які були б байдужими до сирного соусу. І справжні поціновувачі не дадуть нам збрехати, що важко знайти ту саму ідеальну пляшечку в супермаркеті. Саме тому ми пропонуємо приготувати його самостійно. Простим рецептом поділилася фуд-блогерка Alina FooDee.

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Як приготувати сирний соус вдома

Інгредієнти:

Вершкове масло – 10 грамів;

Молоко – 100 грамів;

Часник – 1 зубчик;

Плавлений сир для тостів – 130 грамів;

Цукор – 1/3 чайної ложки.

Спосіб приготування:

Вилийте у невелику каструлю молоко, туди додайте масло і натертий часник. Пластинки плавленого сиру також відправте у каструлю та додайте цукор. Проваріть усе 1 хвилину, можна навіть не чекати до закипання, адже такий соус з'їдається дуже швидко. Не забудьте помішувати, поки соус остигає, щоб зверху не утворилася скоринка.

Такий сирний соус відмінно підійде під м'ясо, рибу, картоплю або просто на хліб.

Смачного!

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