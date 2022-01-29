Як приготувати вдома ті самі крильця Баффало: легендарний рецепт 1964 року

Соус "Buffalo" без перебільшення можна називати легендарним. Він подається з фірмовими курячими крилами за особливим рецептом, і ця закуска відрізняється унікальним смаком. Сьогодні розповімо, як приготувати цю легенду вдома з оригінальних інгредієнтів.

Курячі крильця "Баффало" вперше приготували у США ще у 1964 році в барі Anchor, у місті Баффало. Рецепт оригінального соусу з каєнським соусом вигадали випадково. А потім обсмажили у ньому крильця. З того часу цей рецепт курячих крилець став найпопулярнішим у світі.

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Як приготувати справжні курячі крильця "Баффало"

Інгредієнти

Курячі крильця – 10 штук;

Вершкове масло – 70 грамів;

Томатна паста – 50 грамів;

Гострий соус Табаско – 2 столові ложки;

Борошно – 2 столові ложки;

Каєнський перець – 1 чайна ложка;

Паприка – 1 чайна ложка;

Сіль – 1 чайна ложка;

Чорний мелений перець – 0,5 чайної ложки;

Часниковий порошок – 0,5 чайної ложки;

Олія.

Спосіб приготування

Крильця добре промийте та кожне розріжте на дві частини. Змішайте борошно, паприку, каєнський перець та сіль. У цьому паніруванні потрібно обваляти крила і викласти на деко, застелене пекарським папером і змащений олією. Запікати крильця потрібно за температури 180 градусів 15-20 хвилин. Тим часом у сотейнику змішайте томатну пасту, гострий соус та вершкове масло. Додайте перець та часник. Соус поставте на середній вогонь і постійно помішуйте, доки масло не розтане. Дістаньте крильця з духовки і помажте соусом. Поставте ще на 5-10 хвилин у духовку.

Подавайте крильця гарячими з овочами та соусами або гарніром.

Смачного!

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