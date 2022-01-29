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Як приготувати вдома ті самі крильця Баффало: легендарний рецепт 1964 року
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Соус "Buffalo" без перебільшення можна називати легендарним. Він подається з фірмовими курячими крилами за особливим рецептом, і ця закуска відрізняється унікальним смаком. Сьогодні розповімо, як приготувати цю легенду вдома з оригінальних інгредієнтів.
Курячі крильця "Баффало" вперше приготували у США ще у 1964 році в барі Anchor, у місті Баффало. Рецепт оригінального соусу з каєнським соусом вигадали випадково. А потім обсмажили у ньому крильця. З того часу цей рецепт курячих крилець став найпопулярнішим у світі.
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Як приготувати справжні курячі крильця "Баффало"
Інгредієнти
- Курячі крильця – 10 штук;
- Вершкове масло – 70 грамів;
- Томатна паста – 50 грамів;
- Гострий соус Табаско – 2 столові ложки;
- Борошно – 2 столові ложки;
- Каєнський перець – 1 чайна ложка;
- Паприка – 1 чайна ложка;
- Сіль – 1 чайна ложка;
- Чорний мелений перець – 0,5 чайної ложки;
- Часниковий порошок – 0,5 чайної ложки;
- Олія.
Спосіб приготування
- Крильця добре промийте та кожне розріжте на дві частини.
- Змішайте борошно, паприку, каєнський перець та сіль. У цьому паніруванні потрібно обваляти крила і викласти на деко, застелене пекарським папером і змащений олією.
- Запікати крильця потрібно за температури 180 градусів 15-20 хвилин.
- Тим часом у сотейнику змішайте томатну пасту, гострий соус та вершкове масло. Додайте перець та часник. Соус поставте на середній вогонь і постійно помішуйте, доки масло не розтане.
- Дістаньте крильця з духовки і помажте соусом. Поставте ще на 5-10 хвилин у духовку.
Подавайте крильця гарячими з овочами та соусами або гарніром.
Смачного!
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